Banii pentru Rabla 2018 s-au epuizat in doua saptamani. Cand se va suplimenta bugetul?

" (...) suma alocata sesiunii de finantare din 2018 a Programului de stimulare si innoirii Parcului auto national (Programul Rabla Clasic) a fost de 133.000 mii lei, din care 113.000 mii lei pentru persoane fizice si 20.000 mii lei pentru persoane juridice. Suma aprobata pentru primele de casare aferente persoanelor fizice s-a epuizat in 30.03.2018. Referitor la persoanele juridice, pana in prezent, Administratia Fondului pentru Mediu a aprobat dosare de finantare in valoare de 12.955,20 mii lei, astfel suma disponibila este de 7.044,80 mii lei", se mentioneaza in informarea AFM.Potrivit sursei citate, in cadrul Programului "Rabla Clasic" din cele 18.842 de Note de inscriere depuse (17.508 pentru persoane fizice si 1.334 pentru persoane juridice), s-au introdus in sistem 15.976 de facturi fiscale, dintre care 15.475 pentru persoane fizice si 501 pentru persoane juridice.In ceea ce priveste situatia in cazul extensiei "Rabla Plus", datele AFM arata ca, in prezent, mai sunt disponibile vouchere in valoare de 10,275 milioane de lei, din totalul de 50 de milioane de lei alocat la inceputul sesiunii din acest an a programului. Din bugetul total destinat pentru 2018 la "Rabla Plus", 15 milioane de lei era destinat persoanelor fizice, iar restul de 35 de milioane de lei pentru persoanele juridice."In cazul Programului "Rabla Plus", din 197 de note de inscriere (105 pentru persoane fizice si 92 pentru persoane juridice) s-au introdus 109 facturi fiscale (99 pentru persoane fizice si 43 pentru persoane juridice) . La data prezentei, suma disponibila pentru persoane fizice este de 10.275 mii lei. In cazul persoanelor juridice, suma aprobata pana in prezent este de 13.090 mii lei, iar suma disponibila este de 21.910 mii lei. In alta ordine de idei, precizam ca rezervarile aferente notelor de inscriere expirate redevin disponibile in urmatoarea zi lucratoare, incepand cu ora 10:00. Suma rezultata in urma rezervarilor expirate va intra in disponibilitate si va fi afisata in urmatoarea zi lucratoare, incepand cu ora 10:00", mentioneaza AFM.In privinta unei posibile suplimentari a bugetului Programului "Rabla" din acest an, AFM noteaza ca aceasta va fi posibila in masura in care bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei va permite., conform AFM.Editia cu numarul 15 a Programului "Rabla" a demarat in data de 15 martie 2018, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridice, cu doua luni mai devreme fata de sesiunea din 2017, bugetul alocat fiind de 253 de milioane lei.Anul trecut, Programul "Rabla" (cu extensiile Clasic si Plus) a beneficiat de o alocare in valoare de 205 milioane de lei, inclusiv cu suplimentarea de 25 de milioane lei din timpul anului.Conform datelor Ministerului Mediului, transmise AGERPRES, in 2017, prin Programul "Rabla", au fost scoase din uz 28.366 de autoturisme cu grad inalt de emisii poluante, valoarea totala finantata fiind de 193,152 milioane de lei si rest de finantat in valoare de circa 20,72 milioane de lei. De asemenea, prin programul "Rabla Plus" au fost achizitionate 467 de autovehicule noi, dintre care 370 pur electrice si 97 plug-in. Valoarea totala finantata s-a ridicat 9,890 milioane de lei, iar rest de finantat in suma de 8,760 milioane lei.