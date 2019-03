Programul Rabla pune la bataie 322 milioane de lei in 2019

"Va informez ca au fost adoptate de Guvern sumele pentru proiecte de interes de national. La Programul Rabla suma este de 322 milioane de lei. Asta inseamna ca aproximativ 35.000 de romani vor putea sa isi achizitioneze o masina noua si nu numai persoanele fizice, dar si persoanele juridice vor putea sa acceseze Programul Rabla", a anuntat, vineri, ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, la finalul sedintei de Guvern.Ea si-a exprimat speranta ca in jur de 5 - 6 aprilie va fi lansat Programul Rabla clasic, pentru care prima de casare va fi de 6.500 de lei."Continuam si anul acesta reinnoirea parcului auto cu masini nepoluante, masini 100% electrice sau hibrid plug in sau hibrid, pentru care Guvernul a adoptat suma de 93 milioane de lei, buget care va putea sa fie accesat atat de persoanele fizice, cat si juridice", a spus ministrul Mediului.Gratiela Gavrilescu a precizat ca au fost aprobate si sumele necesare pentru montarea de celule fotovoltaice."Suma aprobata astazi de Guvern pentru Fondul de mediu este de aproximativ 600 de milioane de lei, echivalentul a 120 de milioane de euro. Dorim sa lansam acest proiect chiar pe data de 1 mai, astfel incat romanii care doresc sa isi monteze celule fotovoltaice sa poata sa beneficieze de acest program", a afirmat ministrul.Ea a precizat ca Programul Rabla pentru electrocasnice va fi completat anul acesta si pentru televizoare si alte echipamente.Ministrul Mediului a indicat ca au fost aprobate si sumele privind inchiderea unor depozite de deseuri."In bugetul aprobat exista suma de 142 milioane de lei si in viitorul imediat urmator toate municipalitatile care au astfel de depozite si sunt in procedura de infringement sa poata sa isi depuna dosarul de finantare la AFM, astfel incat in timpul cel mai scurt, conform procedurilor de inchidere, sa putem sa scapam de aceasta procedura de infringement", a spus Gavrilescu.De asemenea, ea a aratat ca pentru campania nationala de colectare a deseurilor municipale si din ambalaje a fost aprobata suma de 25 de milioane de lei."Campania de constientizare, informare si educare a cetatenilor o sa fie inceputa imediat dupa ce licitatia o sa fie incheiata", a sustinut ministrul Mediului.Gavrilescu a mentionat ca Guvernul a aprobat, prin bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului de mediu, si suma necesara pentru ca societatile comerciale care doresc sa acceseze bani in ceea ce priveste reciclarea sa poata sa isi depuna proiecte conform ghidului de finantare."Sunt si ghiduri de finantare lansate si sunt in plina desfasurare privind finantarea statiilor de reincarcare pentru autovehiculele electrice sau hibrid", a mai spus ea.Ministrul Mediului a aratat ca pana la 30 iunie vor fi restituite toate sumele pentru taxa auto."In bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului de mediu avem prinsa si suma pentru restituire", a afirmat Gratiela Gavrilescu, precizand ca pana in 30 iunie vor fi restituiti toti banii pentru taxa auto.