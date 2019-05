Rabla pentru electrocasnice: 50% din bugetul programului s-a epuizat in 3 ore si jumatate

La editia anterioara a programului, lansata pe data de 19 decembrie, peste jumatate din bugetul total alocat, de 20 de milioane de lei la vremea respectiva, s-a epuizat in primele doua zile de la demararea inscrierilor.Conform datelor Ministerului Mediului, postate pe pagina de Facebook, pana la ora 13:00 au fost rezervate 55.578 de vouchere, dintre care 24.853 pentru televizoare, 10.830 pentru aparate frigorifice, 9.959 pentru masini de spalat rufe, 5.094 pentru masini de spalat vase si 4.842 pentru aparate de aer conditionat.Din punct de vedere al distributiei geografice, cele mai multe vouchere au fost rezervate in Municipiul Bucuresti (15.265), judetul Prahova (2.154) si judetul Dolj (2.116)."Programul are un succes urias! In primele trei ore de la lansare, au fost deja rezervate vouchere care reprezinta aproape intreg bugetul editiei de anul trecut (20 de milioane de lei, la editia anterioara n.r.) . Aceste rezultate m-au convins sa dispun crearea unei linii dedicate si institutiilor publice. Deseurile de echipamente electrice si electronice trebuie sa ajunga la reciclat, nu sa zaca prin subsoluri!", a scris ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, pe pagina de socializare.Finantarea din cadrul Programului Rabla pentru electrocasnice se acorda sub forma de vouchere, in vederea achizitionarii de echipamente electrice si electronice de uz casnic.Astfel, sunt acordati 200 de lei pentru masini de spalat rufe cu eficienta energetica A++, 300 lei pentru masini de spalat rufe cu eficienta energetica A+++, 300 lei pentru masini de spalat vase cu eficienta energetica A++, 400 lei pentru masini de spalat vase cu eficienta energetica A+++, 400 lei pentru aparate de aer conditionat, inclusiv aparate de aer conditionat portabile, cu eficienta energetica la racire (A+++/ A++), 300 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lazi frigorifice/congelatoare cu eficienta energetica A++, 400 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lazi frigorifice/congelatoare cu eficienta energetica A+++.De asemenea, in schimbul predarii unui echipament vechi si pentru achizitia unui televizor cu eficienta energetica A si A+, consumatorul primeste un voucher in valoare de 200 de lei, iar pentru un aparat similar, dar cu eficienta energetica A++ si A+++, suma creste la 400 de lei.Editia a doua a Programului Rabla pentru electrocasnice a devenit accesibila pentru orice persoana fizica, incepand de vineri, 24 mai, de la ora 10:00. Inscrierile s-au putut face online in aplicatia AFM postata pe site-ul institutiei, la adresa https://solicitant.afm.ro/PF/.In prima etapa din procesul de inscriere, solicitantul trebuie sa completeze urmatoarele informatii in campurile aferente: datele de identificare, adresa de domiciliu, adresa de e-mail si numarul de telefon mobil valide, daca acestea exista, respectiv declaratia pe propria raspundere potrivit careia nu inregistreaza obligatii de plata la bugetul de stat si bugetul local. Aceasta declaratie este predefinita si se completeaza prin bifare.Mai departe, solicitantul va completa acordul cu privire la prelucrarea de catre Autoritate a tuturor datelor si informatiilor furnizate, precum si tipul de aparat electronic sau electrocasnic care se achizitioneaza si eficienta energetica a acestuia (de la A+++ la A++).Conform ministrului de resort, dupa completarea tuturor campurilor din aplicatia informatica, aceasta genereaza, automat, un mesaj de confirmare, care contine numarul unic al inscrierii si codul unic de accesare, date importante, deoarece cu ajutorul lor solicitantul se va loga in contul personal de pe site-ul AFM. Mesajul de confirmare este transmis catre solicitant si prin email.Dupa inscrierea solicitantului si primirea mesajului de confirmare se procedeaza la aprobarea finantarii, iar lista solicitantilor aprobati se afiseaza pe site-ul AFM.In momentul in care se regaseste pe lista afisata, solicitantul acceseaza contul de utilizator de pe site-ul AFM, unde va gasi codul alfanumeric unic aferent voucherului, generat automat. Din acest moment, voucherul este valabil 15 zile, iar persoana fizica se poate adresa comerciantilor pentru a cumpara echipamentelor eligibile.Potrivit AFM, in perioada 29 mai - 10 iunie 2019, se organizeaza sesiune de inscriere in vederea validarii comerciantilor, in cadrul Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic (Rabla pentru electrocasnice).Prima editie a Programului "Rabla pentru Electrocasnice" a devenit operational pe data de 19 decembrie 2018, cu un buget de 20 de milioane de lei.Estimarile Ministerului Mediului aratau, la acel moment, ca peste 60.000 de echipamente electrice si electronice de uz casnic folosite puteau fi inlocuite cu altele noi, cu consum redus de energie, prin intermediul acestui program.