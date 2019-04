Romanii se pot inscrie de vineri in programele Rabla Clasic si Rabla Plus 2019

"Azi sarbatorim a 15-a editie a lansarii programului Rabla de reinnoire a parcului auto national. Romanii asteapta lansarea acestui program pentru ca romanii doresc sa cumpere o masina nepoluanta, care si din punct de vedere estetic sa arate altfel si doresc sa circule in siguranta pe drumurile acestei tari. Si mai stiu un lucru, ca ori de cate ori a fost nevoie, Administratia Fondului de Mediu, Ministerul Mediului si Guvernul au incercat de la editie la editie sa imbunatateasca acest program, astfel incat sumele pe care le acordam sa fie unele care sa stimuleze cumparatorul si cetateanul, astfel incat sa deblocam acest sistem de rable, de deseuri, intr-un anumit sens al cuvantului, care de multe ori ne deranjeaza atunci cand, sa zicem asa, sunt lasate in curtea omului, sa ploua, sa ninga peste ele, pentru ca nu mai pot fi folosite, le vedem prin parcari, le vedem abandonate. Pentru ca suntem in anul 2019, care am spus ca este anul de debut pentru pornirea in adevaratul sens al cuvantului al motoarelor reciclarii in Romania si pentru ca dorim ca aceste autovehicule vechi sa fie duse acolo unde trebuie si fiecare componenta sa poata sa fie reciclata, am hotarat acum doua saptamani ca ITP sa fie scos din ghidul de finantare, astfel incat tot ce e vechi de care nu ne mai putem folosi, dar care are capacitatea sa fie reciclat sa poata fi reciclat. Am promis data de 5 pentru lansarea proiectului si a programului Rabla, dar scotand ITP si respectand legea a trebuit sa intarziem cateva zile, dar cred ca totusi romanii se bucura ca azi noi lansam cel mai longeviv program guvernamental", a afirmat Gavrilescu.Ea a precizat ca inscrierile in program vor incepe vineri si si-a exprimat speranta ca suma prevazuta in buget, de 350 de milioane de lei, sa poata fi dublata."Le spun tuturor romanilor ca de vineri, din data de 12 (aprilie, n.r.), se pot deja inscrie in Programele Rabla Clasic si Rabla Plus. Le doresc succes sa-si cumpere o masina noua. Imi doresc asa cum am facut si anul trecut sa reusim cu ajutorul Guvernului sa dublam suma pe care acum o avem inscrisa in buget, de 320 milioane lei pentru circa 35.000 de prime de casare. Imi doresc foarte mult ca programul pe care azi il lansam sa se dovedeasca si in aceasta editie a fi unul iubit de romani si care sa poata sa aduca un plus din toate punctele de vedere pentru noi toti", a subliniat ministrul Mediului.Gratiela Gavrilescu a precizat ca va fi pastrata si anul acesta prima de casare de 6.500 lei, la care se poate acumula in functie de motoare, un ecobonus de 1.000 de lei, sau de 1.700 lei pentru cele hibrid. Totodata, se va mentine ecobonusul de 10.000 de euro pentru achizitionarea unei masini nepoluante, 100% la suta electrice."Si mai mult decat atat, sa nu uitam ca Guvernul Romaniei a adoptat anul trecut o Hotarare de Guvern prin care institutiile statului, indiferent ca sunt autoritati publice locale, agentii, ministere, au ridicat plafonul de la 18.000 euro la 30.000 euro tocmai in dorinta de a stimula achizitionarea unor masini nepoluante si lucrul acesta l-am facut si din dorinta de a diminua poluarea din Romania, pentru ca, sa nu uitam ca pulberile in suspensie sunt produse de trafic. In acelasi timp avem si incepem o foarte buna colaborare. Poate ca si Presedintia rotativa ne-a ajutat si ne ajuta foarte mult. Dorim, pentru ca ni s-a cerut, sa dam sprijinul nostru, pentru ca suntem un stat extrem de deschis si avem multi profesionisti, din experienta noastra sa impartasim si celorlalte state membre si nu numai, ca acest program Rabla sa inceapa sa apara in cat mai multe state din Uniunea Europeana. Deja o prima colaborare o vom avea cu statul bulgar", a spus ministrul Mediului.Pe de alta parte, Gavrilescu a mentionat ca si-ar dori ca in Romania tinta de reciclare in cazul componentelor auto sa ajunga la 100%."Pentru ca vorbeam de reciclare si exista directiva europeana prin care producatorii trebuie sa-si faca tinta de 85% eu mi-as dori pentru Romania, impreuna cu producatorii, cu importatorii, impreuna cu toti cei care pun autovehicule pe piata sa atingem 100%. Deci toate componentele unui astfel de autovehicul sa poata fi recuperabile si sa poata fi reciclate in totalitate. De aceea azi o sa va lansez o provocare, o provocare pe care la un moment, pe mandatul meu vechi din 2015, am incercat sa purtam discutii, din pacate mandatul a fost scurt, astfel incat in cadrul unui grup de lucru sa incercam sa creionam o legislatie pentru autovehiculele scoase din uz, vechi, si pentru industria si importatorii de autovehicule, in sensul de a urmari "trasabilitatea" tuturor componentelor unui astfel de autovehicul, scoase din uz, in cadrul unei organizatii de transfer corespunzatoare, in care producatorii sa se asigure ca toti cei care fac lucrul acesta il fac in cadrul legal. Este comparativ cu ceea ce se intampla la echipamentele electrice si electrocasnice, la ce se intampla cu deseurile municipale, cu deseurile de fapt din ambalaje. Avem mult de munca", a mai afirmat sefa de la Mediu.