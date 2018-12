Guvernul ofera 60.000 de vouchere in valoare totala de 20 de milioane de lei pentru frigidere, masini de spalat si aer conditionat

Aplicatia online prin care oamenii pot intra in posesia voucherului nu este inca disponibila (ora 12:45)

Conform ghidului de finantare al programului, valoarea voucherului este de:

a) 200 lei pentru masini de spalat rufe cu eficienta energetica A++;

b) 300 lei pentru masini de spalat rufe cu eficienta energetica A+++;

c) 300 lei pentru aparate de aer conditionat cu eficienta energetica la racire (A+++/

A++);

d) 300 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lazi frigorifice/congelatoare cu eficienta energetica A++;

e) 400 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lazi frigorifice/congelatoare cu eficienta energetica A+++.

"Sunt sase luni de munca cu ajutorul colegilor mei. In cele din urma, lansam un alt mare program national. Programul 'Rabla pentru electrocasnice', aflat la prima editie, are caracter multianual si se aplica la nivel national.Nu vom putea sa apelam la acest program fara sa dam in schimb unul vechi. Scopul sau este acela de a creste colectarea deseurilor de echipamente electrice si electronice, precum si de a stimula achizitionarea de electrocasnice cu consum redus, eficiente energetic.Cheltuielile eligibile in cadrul programului sunt pentru achizitia de masini de spalat rufe, frigidere sau combine frigorifice sau lazi frigorifice si aparate de aer conditionat. Am ales aceste trei tipuri de echipamente pentru ca sunt prezente in majoritatea caselor romanilor, sunt indispensabile si sunt voluminoase.Imi doresc foarte mult ca, alaturi de cei doi producatori din Romania, Electrolux si Arctic, sa se creeze locuri de munca si astfel sa putem sa vedem la anul si alte firme care sa aiba fabrici in Romania.Avem disponibile pentru acest program aproximativ. Asadar, romanii care doresc sa isi achizitioneze un frigider, o masina de spalat sau un aer conditionat nou, pe site-ul www.afm.ro ", a afirmat marti ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu.Cu toate acestea, de pe site-ul ministerului aflam ca in perioada 10 - 14 decembrie 2018 s-au putut inscrie in acest program comerciantii care vor sa participe, insa