Sistemul de termoficare din Bucuresti risca "sa crape" in aceasta iarna

"CET-urile din Bucuresti sunt precum niste bombe cu ceas. Cazanele nr. 1 si 2 din CTE Grozavesti vor epuiza numarul de ore de functionare alocat in anul 2020, la fel ca si CAF-urile nr. 1 si 2 din CTE Bucuresti Sud. Practic, acestea nu vor mai putea functiona, in conditii de siguranta, dupa expirarea numarului de ore de functionare alocat', arata specialistii citati de AGERPRES.Potrivit analizei, fara investitii sustinute in urmatorii 4-5 ani, CET-urile vor mai putea produce maxim 370 Gcal/h in 2023 (Ciclul Combinat de la CTE Bucuresti Vest si cele doua CAF-uri de cate 100 Gcal/h), mult sub necesarul de energie termica al Capitalei, acoperit din sursele ELCEN, de circa 1800 Gcal/h."Practic, serviciul de furnizare in regim centralizat a energiei termice va mai putea asigura apa calda si caldura doar pentru o mica parte din cele peste 560.000 de apartamente din Bucuresti si 4.900 de institutii racordate la retea', arata analiza realizata de compania de consultanta Frames..In prezent, ELCEN produce agentul termic in centralele electrice de termoficare (CET) din Bucuresti (Vest, Sud, Progresu si Grozavesti), iar apa calda si caldura sunt distribuite de RADET printr-o retea principala de 954 kilometri de conducte principale si alti 29663 kilometri de conducte secundare, catre punctele termice si apartamente.Ambele societati, ELCEN si RADET, se afla in prezent in insolventa, iar Primaria Capitalei a decis de principiu, fara adoptarea de masuri concrete pana in prezent, sa le preia sub umbrela Energetica SA, o noua societate care se va ocupa cu producerea, transportul, distributia si furnizarea apei calde si caldurii, prin intermediul careia se va implementa astfel Sistemul de Alimentare Centralizata cu Energie Termica (SACET)."In acest moment, necesarul de investitii in sistemul de termoficare al Bucurestiului este de peste 3 miliarde de euro", arata analiza.Numai in cazul ELCEN, este nevoie de investitii de peste 515 milioane de euro in retehnologizarea si refacerea CET-urilor, investitii fara de care productia la nivelul scontat va fi sub semnul intrebarii.Investitiile sunt necesare, totodata, si pentru a respecta legislatia de mediu, conform angajamentelor luate fata de UE."Pana in 2019, Primaria ar trebui sa aloce 5 milioane de euro pentru finalizarea investitiei in cele doua CAF-uri la CTE Bucuresti Vest si CTE Grozavesti, alte 15 milioane de euro pentru modernizarea instalatiilor de ardere si a sistemului de conducere a procesului tehnologic la cazanele de abur nr. 2, 3, 4 din CTE Bucuresti Sud si nr. 2, 3, 4 din CTE Bucuresti Progresu, in vederea incadrarii in limitele de emisii de NOx impuse de legislatia de mediu in vigoare. Prin aceste masuri se estimeaza prelungirea duratei de viata cu circa 8-10 ani", afirma analistii.In intervalul 2020 - 2030, Primaria ar trebui sa investeasca alti peste 432 milioane de euro in dezvoltarea unor capacitati noi de productie de agent termic sau sa retehnologizeze patru CAF-uri de cate 100 Gcal/h fiecare la CTE Bucuresti Sud si CTE Progresu, in constructia a doua grupuri de cogenerare in ciclu combinat de circa 200 MW si 170 Gcal/h (fiecare grup) in CTE Bucuresti Sud si CTE Bucuresti Progresu si sa reabiliteze ciclul combinat din CTE Bucuresti Vest in vederea prelungirii duratei de viata."Urmare a acestor investitii, ELCEN va putea asigura, dupa anul 2030, un volum de energie termica de 1545 Gcal/h la standardele de mediu europene, asta in conditiile in care grupurile nr. 3 si 4 din CTE Bucuresti Sud respectiv cele din CTE Progresu isi vor inceta durata de viata", arata analiza Frames.Pentru Primaria Capitalei va insemna un efort investitional urias, de peste ori ori bugetul anual al orasului. Insa, fara aceste investitii, cei peste 1,5 milioane de bucuresteni racordati la RADET vor fi in pericol sa ramana oricand fara apa calda si caldura, atrag atentia specialistii.