Administratorul ELCEN: Sistemul de termoficare al Capitalei functioneaza nelegal

"In paralel, continuand politica de forta impusa de Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) care a obligat ELCEN sa livreze apa calda gratis catre RADET, Termoenergetica solicita ELCEN sa furnizeze agent termic pe baza unor comenzi zilnice, in afara contractului, adica nelegal", se arata in comunicatul de presa al companiei."Pentru a completa tabloul manierei defectuoase in care atat conducerea PMB cat si cea a Termoenergetica au inteles sa gestioneze situatia dramatica a termoficarii - avand deja experienta falimentarii RADET - va aducem la cunostinta ca la aproape 30 de zile de la sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti in care s-a decis majorarea de capital a Termoenergetica cu aproximativ 650 milioane de lei, PMB nu a transferat niciun leu in conturile societatii", continua reprezentantii Sierra Quadrant.Acest lucru inseamna ca Termoenergetica, urmand modelul RADET, va primi energie termica gratis de la ELCEN si va acumula datorii, fiind lipsita totodata de capitalul de lucru necesar pentru plata salariilor si pentru reparatiile retelei de conducte. In prezent, datoriile curente neincasate de ELCEN au ajuns la cca 250 milioane de lei, fara a lua in calcul datoria istorica de 3,7 miliarde de lei.In tot acest timp, actiunile de imagine ale PMB pentru care sunt cheltuite sute de milioane de lei s-au intensificat, fapt ce "demonstreaza dezinteresul pentru problemele structurale cu care se confrunta orasul"."Atragem din nou atentia ca aceasta abordare afecteaza substantial situatia economica a ELCEN, societate aflata deja in insolventa, care face eforturi deosebite de a duce la indeplinire planul de reorganizare.Fara a ne pronunta cu privire la intentia PMB, apreciem ca fiind un semnal de alarma refuzul conducerii primariei de a constitui o garantie cuprinsa in contractul cadru menita sa asigure recuperarea creantelor ELCEN, dar care ar reprezenta si o dovada a bunei credinte si o garantie inclusiv a faptului ca nu se doreste urmarea modelului RADET.Legat de acest aspect, anuntam si pe aceasta cale ca, in lipsa acestei garantii, vom solicita PMB si Termoenergetica achitarea facturilor in avans sau prin mecanismul conventiei de plata in avans, prevazuta in OUG 36/2016, prin care se asigura plata in avans de catre PMB direct catre ROMGAZ a gazelor necesare functionarii in siguranta a serviciului de termoficare pe toata perioada de iarna.Mentionam insa ca, in lipsa contractului cadru, aceasta conventie nu poate fi semnata, PMB reusind astfel sa evite inclusiv plata furnizorului si obligand ELCEN sa achite materia prima folosita din rulajul propriu, fapt ce destabilzeaza suplimentar situatia financiara a societatii".a declarat Ovidiu Neacsu, partener fondator SIERRA QUADRANT.