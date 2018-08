Ce datorii mai are RADET si cand va scapa de ele

"RADET anunta, miercuri, ca rezultatele financiare obtinute in primul semestru al anului curent confirma un trend pozitiv. Eforturile sustinute si masurile implementate au condus la reducerea semnificativa a pierderilor - de la 109 milioane lei, inregistrate la data de 30 iunie 2017 (primul semestru al anului 2017), la doar 0,3 milioane de lei la 30 iunie 2018 astfel ca aproape a fost atins echilibrul financiar", arata reprezentantii companiei, potrivit unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES.Totodata, raportat la rezultatele economico-financiare ale lunii august 2017, datoriile curente cu termenul de plata depasit au scazut cu 2,7 milioane de lei, de la 63,8 milioane de lei, la 61,1 milioane de lei, in aceeasi luna a anului 2018.De asemenea, in data de 20 august 2018, RADET inregistra catre ELCEN datorii (cu termenul scadent depasit) in valoare de 25,8 milioane de lei. In anul 2017, la aceeasi data, suma restanta catre ELCEN era de peste doua ori mai mare, fiind in cuantum de 54,9 milioane de lei. Asadar, in relatia comerciala cu ELCEN, se constata o imbunatatire neta, deficitul sezonier reducandu-se cu 29,1 milioane de lei, se mai arata in comunicat.Oficialii regiei mai arata ca, potrivit experientei anului trecut si a proiectiilor financiare, in perioada sezonului rece va fi achitata integral suma restanta ce se va acumula pana in luna noiembrie. Totodata, raportat la aceeasi experienta a anului 2017, si facturile lunilor de iarna ar putea fi achitate cu aproximativ 30 de zile inaintea termenului scadent.RADET Bucuresti este un prestator de servicii de interes local care exploateaza reteaua termica de termoficare a Municipiului Bucuresti. RADET are in exploatare 1.012 Puncte Termice, statii centralizate si module termice, 47 Centrale Termice de cvartal si o Centrala termica de zona (Casa Presei).RADET furnizeaza energie termica pentru peste 8.200 de blocuri de locuinte si aproximativ 300 imobile, precum si pentru aproximativ 5.100 de institutii, obiective sociale si agenti economici.