Fost ministru al Energiei: RADET a primit 100 de milioane de euro pentru reabilitarea retelelor in 2014. Ce facut cu banii?

"In sectorul de incalzire, nu este foarte clar cum se vor incalzi Romanii in urmatorii 10-15-20 de ani. A aparut acum ideea cu gazul, e interesant, merita discutat daca Romania are suficiente resurse de gaze macar pentru perioada de tranzitie si ce se va intampla dupa, o sa depindem de importuri, de unde vor veni aceste importuri si, sigur, daca va fi gaz. Daca ma uit prin presa, constat ca Ungaria a cumparat tot gazul din Europa, si de la noi, si de la croati, si de la rusi. Desigur, este o gluma, dar lucrul serios este ca trebuie sa avem o discutie pentru a gasi o solutie pentru incalzire", a spus Nicolescu.El a aratat ca, acolo unde sunt retele de termoficare, ele ar trebui pastrate."L-as fi intrebat pe domnul profesor Piperea (administrator judiciar al RADET, prezent anterior la conferinta - n.r.) ce se intampla cu suta de milioane de euro pe care, cu mari, mari eforturi, am alocat-o in 2014, cand eram ministru, pentru reabilitarea retelelor de transport si distributie energie termica. Pentru ca, din cate am auzit, nu s-a cheltuit pana in momentul de fata niciun ban, desi banii sunt acolo de patru ani si ar trebui sa stiu daca sa am regrete si nu am lasat banii sa se duca in alta parte", a sustinut Nicolescu.In opinia sa, cel mai bine pentru Romania ar fi sa avem un model foarte bun de piata la energie si gaze naturale, sa avem concurenta si sa nu mai vorbim de tot felul de ciudatenii, precum plafonarea preturilor, din simplul motiv ca nu se poate.