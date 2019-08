Sierra Quadrant: PMB forteaza ELCEN sa livreze agent termic catre RADET pe datorie. Strategia, periculoasa pentru bucuresteni

"Aceasta tergiversare a PMB urmareste mentinerea ELCEN intr-o pozitie de furnizor captiv pentru RADET, o companie falimentara care nu face altceva decat sa acumuleze datorii, afectand implicit situatia economica a ELCEN care se afla in plin proces de reorganizare", se arata intr-un comunicat al companiei, remis Business24.Potrivit acestuia, preluarea serviciului de transport si distributie a energiei termice de la RADET de catre Termoenergetica ar obliga PMB sa asigure capitalizarea noii companii si plata subventiei la zi, astfel incat aceasta sa-si onoreze obligatiile de plata catre furnizori, respectiv catre ELCEN.", se arata in document.Mai departe, Sierra Qadrant subliniaza ca decizia PMB de a forta mana unui furnizor care si-a onorat in permanenta obligatiile contractuale, chiar si atunci cand nu a fost platit, cu intentia clara de a mentine relatia contractuala a ELCEN cu o companie aflata in faliment (RADET),"Dorim sa subliniem faptul ca ROMGAZ, furnizorul de materie prima al ELCEN, nu are nicio obligatie contractuala fata de RADET sau PMB, astfel incat, in lipsa achitarii obligatiilor de plata de catre ELCEN, poate sista in orice moment furnizarea gazelor.Amintim totodata ca, desi falimentul RADET a fost pronuntat de instanta de judecata, situatia financiara dezastruoasa a companiei fiind de notorietate publica, administratorul judiciar al RADET, compania Rominsolv, a solicitat suspendarea falimentului, intarziind astfel, pe alt palier, intreg procesul de refacere a sistemului de termoficare din Bucuresti", spune reprezentantul judiciar al ELCEN."In ultimii patru ani, situatia RADET, aflata in subordinea si coordonarea PMB, s-a deteriorat iremediabil. Acum, desi Termoenergetica este, in sfarsit, infiintata legal, pur si simplu au decis sa nu mai faca nimic.Tergiversarea mutarii activitatii RADET catre o companie noua, curata, are un singur scop: caCompania noastra a administrat sute de procese de insolventa, la cel mai inalt nivel, insa n-am intalnit niciodata acest gen de jocuri de culise, in care o autoritate a statului se joaca pur si simplu cu destinele cetatenilor din Capitala.Desi este vara si numai la caldura din calorifere nu se gandesc oamenii, reiterez faptul ca ELCEN nu va mai livra agent termic pe gratis catre nicio companie, indiferent ce primar va incerca sa ne forteze mana.Noi avem o obligatie legala fata de angajatii si actionarii ELCEN, dar si o obligatie morala fata de cetatenii Capitalei.SIERRA QUADRANT nu va participa sub nicio forma la distrugerea definitiva a sistemului de termoficare si vom amenda public orice derapaj al autoritatilor implicate in acest proces", a declarat Ovidiu Neacsu, partener fondator SIERRA QUADRANT.