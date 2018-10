Tu stii cati bani s-au adunat in contul tau de pensii? Un milion de romani au cel putin 10.000 de lei si nu stiu de ei

"Una dintre intrebari a fost daca stiti cati bani aveti in contul de pensii. Practic doar 3% au afirmat ca au peste 10.000 de lei. In paralel noi am calculat din estimarile noastre cam cati ar avea de fapt peste 10.000 de lei. Si am descoperit discrepanta intre calculul nostru teoretic si statistica pe care o sugera analiza noastra. Si a fost lucrul care sincer ne-a mirat si pe noi foarte tare. Prima data am crezut ca e o greseala de calcul dupa care am refacut-o, revalidat-o. Si intr-adevar, in final am ajuns la concluzia ca, dar cu siguranta peste 500.000 - 600.000,", a spus Radu Craciun.Potrivit sondajului, la 11 ani de la lansarea sistemului de pensii private obligatorii, romanii au incredere in Pilonul II, isi cunosc drepturile si sunt constienti ca toate contributiile lor conteaza pentru dezvoltarea economiei.Datele reies din primul studiu sociologic national care a evaluat atitudinile si perceptiile cu privire la Pilonul II de pensii, realizat la solicitarea Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania, de catre compania de cercetare ISRA CENTER.Conform studiului, 86% dintre romani stiu de existenta Pilonului II si cunosc in mare masura drepturile lor de participanti la Pilonul II. Dintre acestia, 7 din 10 sunt constienti de faptul ca fondurile acumulate in conturile individuale de Pilon II sunt proprietatea lor si ca acestea sunt garantate prin lege. De asemenea, 5 din 10 inteleg ca toate contributiile la Pilonul II conteaza pentru dezvoltarea economiei romanesti, dar si ca acesti bani pot fi lasati mostenire in eventualitatea unui eveniment nefericit aparut inainte de varsta legala de pensionare.De asemenea, Pilonul II este perceput drept un instrument de economisire transparent si se bucura de incredere in randul populatiei. 55% dintre participantii la studiu au declarat ca au incredere ca administratorii fondurilor de pensii investesc optim contributiile lor. Participantii la Pilonul II sunt multumiti de interactiunea cu administratorii fondurilor din mai multe motive: inscrierea in Pilonul II a fost un proces simplu; administratorii le ofera regulat informatii referitoare la situatia Pilonului II; contributiile acumulate sunt permanent reinvestite; riscul de faliment este scazut; serviciul de suport clienti este foarte bun.Totodata, studiul arata ca cei mai multi dintre romani sunt ingrijorati cu privire la pensia lor. Temerea vine pe un fond precar de economisire. 51% dintre romani nu reusesc deloc sa puna bani deoparte, strategiile de economisire fiind mai degraba aspirationale decat o realitate, ceea ce inseamna ca Pilonul II este singura metoda de economisire pentru ei.Desi 56% dintre romani se bazeaza in mare parte pe pensia de stat la momentul retragerii din activitate, doar un sfert din populatie (26%) are incredere ca statul nu va avea probleme sa le asigure pensia.67% dintre romani considera ca in lipsa adoptarii unor masuri optime, statul se va confrunta cu dificultati la plata pensiilor pentru generatiile viitoare. In acest context, 71% din populatia activa considera ca este necesara mentinerea Pilonului II (pensia privata obligatorie)."Pentru cei mai multi dintre romani, grija zilei de maine se refera, la propriu, la ziua de maine, si nu la economisire pe termen lung, cu atat mai putin pentru momentul pensionarii. Dar este din ce in ce mai evident faptul ca romanii au trecut dintr-o stare de pasivitate intr-o stare de vigilenta si de asumare activa a rolului de cetatean. Sunt mai atenti la drepturile pe care le au si la deciziile macro care au ecou in viata de zi cu zi", a declarat Vasilica Andronic, sociolog, ISRA Center.Pilonul II avea, la finalul lunii septembrie 2018, 7,18 milioane de participanti si active nete in valoare de 9,99 miliarde de euro, dintre care peste 90% sunt investite in economia romaneasca.Potrivit estimarilor APAPR, peste 1,5 milioane de participanti au acumulat deja o suma peste 10.000 de lei in contul individual de Pilon II. Randamentul mediu anualizat generat de fondurile de pensii private obligatorii de la lansare pana in prezent a fost de 8,43%, conform calculelor APAPR.