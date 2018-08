Bucurestiul va avea o aplicatie care sa ne spuna cand vine autobuzul

Conform unui comunicat remis AGERPRES, Primaria Municipiului Bucuresti si Regia Autonoma de Transport Bucuresti intentioneaza implementarea unui sistem informatic prin care calatorii vor putea sa-si aleaga ruta optima intre doua puncte de pe raza Capitalei, fiindu-le comunicat si timpul estimat de asteptare pana la sosirea vehiculului dorit.Astfel, publicul calator va beneficia de aceste informatii prin intermediul unei aplicatii pentru telefoane mobile de tip "smartphone", atat pentru sistemul de operare "Android", cat si pentru sistemul de operare "iOS", acestea ocupand in prezent peste 99% din piata de profil."Aceasta aplicatie pentru telefoanele mobile va fi pusa la dispozitia calatorilor pana la sfarsitul acestui an, cu titlu gratuit. Sistemul de informare va fi implementat pe tot parcul circulant al RATB, astfel ca autobuzele, troleibuzele si tramvaiele de pe toate liniile vor fi vizibile in aplicatie pentru publicul calator", se mentioneaza in comunicat.