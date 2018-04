RATB organizeaza o licitatie pentru modernizarea tramvaielor sale cu 30 de milioane de euro

Potrivit anuntului de participare (cu numarul 184323/publicat la 12 aprilie), RATB apreciaza ca se vor incheia estimativ 5 contracte subsecvente, dintre care un contract in acest an si patru contracte in 2019.Cantitatea estimata pentru un contract subsecvent de modernizare este de minim 3 tramvaie si, maxim, 12 tramvaie.Valoarea celui mai mare contract subsecvent va fi de 32,4 milioane lei. Se estimeaza ca primul contract subsecvent se va semna odata cu acordul-cadru.In total, in anuntul de participare se precizeaza ca vor fi modernizate minim 3 tramvaie si maxim 50 de tramvaie, asta sub incidenta celor cinci contracte subsecvente semnate.Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 14 mai 2018.Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare ete data de 17 mai 2018.Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 16 august 2018.