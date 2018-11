Grupul Renault-Nissan-Mitsubishi investeste 1,4 miliarde de euro in Franta

Anuntul, care coincide cu vizita presedintelui Emmanuel Macron la o uzina Renault, "subliniaza importanta acordata de alianta Frantei", se arata intr-un comunicat al Renault-Nissan-Mitsubishi.Renault va produce noua camioneta pentru livrari a Nissan la uzina sa din Maubeuge, in nordul Frantei, pe o structura impartita cu propriul sau model Kangoo, care include si o versiune electrica. O camioneta Mitsubishi mai mare va fi de asemenea fabricata in Sandouville, vestul Frantei, alaturi de modelul Renault Trafic.Astfel, investitia Renault in Franta se va ridica la, au anuntat cei trei producatori auto.In urma presiunilor din parteaal producatorului auto, seful Renault, Carlos Ghosn, a acceptat anul acesta sa caute o integrare mai stransa cu Nissan.Renault si Nissan au un parteneriat din 1999, in care Renault detine 44,3% din actiunile Nissan, in timp ce Nissan controleaza un pachet de 15% din actiunile Renault si 34% din titlurile Mitsubishi Motors.Anterior, Ghosn declarase ca o alianta completa este posibila numai daca Franta renunta la participatia sa de 15% in Renault, o miscare care nu este agreata de Executivul de la Paris.Franta a fost aleasa pentru investitia aliantei deoarece "fabricile Maubeuge si Sandouville au oferit cea mai atractiva solutie, datorita competitivitatii lor", a afirmat Ghosn.Noua camioneta Mitsubishi va fi exportata din Sandouville in Australia si Noua Zeelanda, conform planurilor anuntate joi.Noul Kangoo si modelul Nissan NV250 vor crea 200 de noi locuri de munca si o investitie suplimentara de 400 milioane de euro la Maubeuge.Alianta Renault-Nissan si-a mentinut pentru al doilea an consecutiv titlul de, in primul semestru din 2018, depasind rivalele Volkswagen si Toyota.Alianta Renault-Nissan, extinsa in 2016 prin includerea Mitsubishi, regrupeaza zece marci de automobile, 470.000 de salariati si 122 de uzine pe toate continentele.In primele sase luni din acest an, alianta a vandut pe plan global 5,54 milioane de vehicule, in crestere cu 5% fata de perioada similara din 2017. Grupul german Volkswagen AG a livrat 5,52 milioane de unitati, in timp ce compania nipona Toyota a vandut 5,21 milioane de vehicule.Compania Dacia a fost preluata de Renault in anul 1999. Relansata in 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucator de notorietate pe piata auto europeana.