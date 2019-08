Marile companii isi rasfata angajatii cu fitness la birou, programe de slabit si de nutritie. Se intampla si in Romania!

Zona de fitness: forta & cardio

Zona pentru antrenamente de grup cu instructor coordonator

Zona pentru activitati de tip aerobic (yoga, pilates, step aerobic, tae-bo)

Zona de divertisment (ping-pong, darts)

Sala pentru masaj

Vestiare pentru femei si barbati, cu 11 cabine de dus fiecare;

a inaugurat o sala de fitness de 500 mp dedicata celor 3 200 de angajati care isi desfasoara activitatea in noul sediuSpatiul ofera angajatilor o zona de divertisment, posibilitatea de a utiliza zona de aparate de forta sau de a participa la clase de tip aerobic. De asemenea, Bodyshape pune la dispozitia membrilor sai antrenamente personalizate, precum si programe speciale de slabit sau tonifiere, cu o durata de 6 sau 8 saptamani. Tot aici angajatii Groupe Renault pot beneficia si de programe personalizate de nutritie.Companii ca Nike, Facebook, Cerner, Reebok ofera deja angajatilor acces la sali de fitness in-house (atat in Europa cat si peste ocean) si au observat imbunatatiri ale aspectelor vitale legate de gradul de satisfactie profesionala, retentie, crestere a productivitatii si a coeziunii colectivului, reducere a absenteismului si reducere a numarului de zile de concediu medical.Demn de mentionat este exemplul Parlamentului Britanic ce a amenajat o sala de fitness in house in colaborare cu unul dintre cele mai de success branduri de fitness britanice, aratand ca beneficiile mai sus mentionate nu se opresc la B2B ci isi gasesc utilitatea si la nivel B2G.Bodyshape Transformation Centre a devenit partenerul Groupe Renault Romania pentru serviciile sportive in urma unui riguros proces de selectie, explica Irina Alionte, fondatoarea clubului de fitness.Sala de fitness cu circuit inchis este una dintre numeroasele facilitati de care beneficiaza angajatii din sediul recent inaugurat. Astfel, cel mai mare angajator din Romania a intrat in colaborare cu unul dintre cele mai de succes proiecte boutique de fitness marcand o premiera pe piata de business din Romania - doua varfuri de lance din domenii diferite care-si unesc fortele pentru a oferi angajatilor Renault servicii premium de fitness si wellness."Suntem onorati ca Renault Bucharest Connected ne-a ales drept partener de wellbeing, in special datorita conceptului nostru unic in industria de fitness din Romania. Viziunea pentru spatiul din Renault Bucharest Connected este sa cream un mediu in care toata lumea sa se simta bine facand miscare. Angajatii sunt incurajati sa isi lase la usa centrului toate grijile, preocuparile si sa intre intr-o oaza de relaxare si buna-dispozitie. Vrem sa facem din aceasta colaborare un exemplu de buna practica in industria romaneasca de corporate fitness si, de asemenea, sa marcam un punct de cotitura la nivel de beneficii/compensare pentru angajati", spune aceasta.Se lanseaza, astfel, o colaborare pe termen lung care vine sa recupereze din alonja pe care o au tarile vestice la nivel de compensare/beneficii pentru angajati si sa puna si Romania pe harta.Angajamentul pentru o viata sanatoasa face parte din misiunea Bodyshape Transformation Centre, care promoveaza aceeasi pasiune pentru wellness si in cadrul Renault Bucharest Connected. Centrul de transformare corporala s-a facut remarcat printr-un concept unic in Romania, care integreaza antrenamentele distractive, pline de energie, alimentatia echilibrata si atentia acordata motivatiei."Ideile prind viata si se concretizeaza in proiecte de succes atunci cand exista colaborare, flexibilitate si creativitate, iar un mediu de lucru placut potenteaza starea de bine si relaxare a angajatilor nostri", a declarat Dana Oprisan, director Resurse Umane Groupe Renault Romania.