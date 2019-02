Renault si-a atins obiectivele financiare in 2018 in pofida contextului dificil de pe piata

Proprietarul Dacia a raportat joi o cifra de afaceri in scadere cu 2,3% pana la 57,42 miliarde euro, insa la un curs de schimb constant cifra de afaceri este mai mare cu 2,5% comparativ cu 2017. Profitul operational a scazut la 3,36 miliarde euro, iar marja operationala a scazut si ea cu 0,3 puncte pana la 6,3%.Renault miza pe o crestere a cifrei de afaceri la un curs de schimb constant si pe o marja operationala de peste 6%.De asemenea, profitul net a scazut cu 36,6% pana la 3,4 miliarde euro, in principal din cauza scaderii contributiei partenerului japonez Nissan. Renault si Nissan au un parteneriat din 1999, in care Renault detine 44,3% din actiunile Nissan, in timp ce Nissan controleaza un pachet de 15% din actiunile Renault."In 2018, Groupe Renault si-a mentinut performantele solide in pofida deteriorarii mediului de afaceri. Rezultatele comerciale si financiare demonstreaza rezistenta grupului si adaptarea sa rapida la un mediu plin de provocari", a declarat directorul general de la Renault, Thierry Bollore.Pentru 2019, grupul auto francez mizeaza pe o noua crestere organica a vanzarilor sale si pe o marja operationala de aproximativ 6%.Compania Dacia a fost preluata de Renault in anul 1999. Relansata in 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucator de notorietate pe piata auto europeana.