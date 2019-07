Alianta Renault - Nissan a pierdut titlul de cel mai mare producator auto mondial

Alianta Renault - Nissan, extinsa in 2016 prin includerea Mitsubishi, regrupeaza 10 marci de automobile (printre care Dacia, Lada, Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Datsun etc.) cu 470.000 de salariati si 122 de uzine pe toate continentele.In primele sase luni din acest an, alianta a vandut pe plan global 5,21 milioane de vehicule, in scadere cu 5,9% fata de perioada similara din 2018.Grupul german Volkswagen AG, care anul trecut a fost cel mai mare producator mondial in functie de vanzari, a livrat 5,36 milioane de unitati (un declin de 2,8% fata de primul semestru din 2018), in timp ce compania nipona Toyota si subsidiarele sale au vandut 5,31 milioane de vehicule (un avans de 2% comparativ cu primul semestru din 2018 si un nivel record pentru al treilea an consecutiv).In perioada ianuarie - iunie 2019, Nissan a vandut 2.627.672 vehicule (un declin de 7,9%), grupul francez Renault a livrat 1.938.579 unitati (un recul de 6,7%), in timp ce vanzarile Toyota Motor au urcat la 647.422 vehicule (un avans de 5%).Renault si Nissan au un parteneriat din anul 1999, in care Renault detine 44,3% din actiunile Nissan, in timp ce Nissan controleaza un pachet de 15% din actiunile Renault, dar nu are drept de vot la grupul francez.Alianta Renault - Nissan a fost extinsa in 2016 prin includerea Mitsubishi. Statul francez este cel mai mare actionar al Renault, cu o participatie de 15%.Compania Dacia a fost preluata de Renault in anul 1999. Relansata in 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucator de notorietate pe piata auto europeana.