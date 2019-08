Bursele europene au fost impulsionate de zvonurile privind o alianta Fiat-Renault

Actiunile Renault SA au crescut cu aproape 3%, iar titlurile Fiat Chrysler Automobiles au inregistrat un avans de 2% dupa ce cotidianul Il Sole 24 Ore a sugerat ca precedentul acord de fuziune care a fost abandonat ar putea fi din nou pe masa discutiilor.In aceste conditii, principalul indice al bursei de la Paris, CAC 40, a inregistrat un avans de 1,06%, indicele Dax al bursei de la Frankfurt a crescut cu 0,67%, indicele FTSE al bursei de la Londra a inregistrat un avans de 0,72%, iar bursa de la Milano a afisat o crestere de 1,4%, in pofida crizei politice provocate de criza politica de la Roma.Premierul italian Giuseppe Conte a demisionat marti, ceea ce deschide calea pentru formarea unui nou guvern de coalitie."Ce s-a intamplat in Italia nu a fost ceva neasteptat si acum vedem un fenomen de corectie dupa situatia negativa de ieri", a declarat analistul Rabobank, Bas Van Geffen.De asemenea, presedintele SUA, Donald Trump a spus ca administratia sa analizeaza posibile reduceri de taxe si totodata a incercat sa calmeze ingrijorarile pietelor referitoare la posibilitatea ca prima economie a lumii sa intre in recesiune."Efectul principal al reducerii taxelor de catre Trump va fi resimtit de pietele americane, insa daca SUA va traversa o perioada mai buna acest lucru este benefic si pentru orice economie orientata spre export, cum sunt cele din Olanda si Germania, si in consecinta pentru restul zonei euro", a apreciat Van Geffen.Joi incepe la Jackson Hole, SUA, reuniunea guvernatorilor bancilor centrale, eveniment ce va fi urmarit cu atentie de analisti pentru posibile semnale din partea principalilor bancheri ai lumii. De asemenea, Rezerva Federala americana urmeaza sa dea publicitatii miercuri seara minute de la ultima sa sedinta de politica monetara.