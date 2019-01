Carlos Ghosn denunta un complot al sefilor de la Nissan care a dus la arestarea sa

In primul sau interviu, acordat miercuri cotidianului financiar japonez Nikkei din inchisoarea din Tokyo, unde se afla incepand din data de 19 noiembrie, Ghosn a recunoscut ca a existat un plan care viza integrarea Renault, Nissan si Mitsubishi Motors, adaugand ca acest plan a fost discutat cu directorul Nissan, Hiroto Saikawa, in luna septembrie a anului trecut. Ghosn sustine ca a dorit sa il includa si pe directorul general de la Mitsubishi Motors, Osamu Masuko, in aceste discutii, insa "Saikawa a dorit ca discutiile sa se desfasoare fata in fata".Carlos Ghosn a fost arestat in Japonia pe 19 noiembrie 2018, fiind banuit de o serie de nereguli financiare in calitate de presedinte al constructorului auto japonez Nissan, partenerul Renault. Ghosn este acuzat in special ca a primit plati in valoare de 7,82 milioane euro prin intermediul Nissan-Mitsubishi B.V., o societate mixta cu sediul in Olanda.Lui Ghosn i s-a permis sa vorbeasca timp de 20 de minute cu jurnalistii de la cotidianului financiar japonez Nikkei. In cursul acestui interviu, Ghosn a respins acuzatiile de nereguli financiare care i se aduc precizand ca platile de care a beneficiat au fost facute dintr-un fond de rezerva aflat la dispozitia directorului general, subliniind ca acest fond nu este "o cutie neagra" si ca patru oficiali au aprobat platile facute. Cu privire la societatea mixta Nissan-Mitsubishi B.V., Ghosn a spus ca aceasta a fost infiintata in scopul realizarii de sinergii intre partenerii aliantei si nu in scopul efectuarii de plati, adaugand ca acuzatiile privind efectuarea unor plati incorecte sunt o "distorsionare a realitatii".Cu privire la acuzatiile privind achizitionarea unor proprietati de lux in Rio de Janeiro si Beirut, care potrivit Nissan au fost platite in mod incorect printr-o subsidiara, Ghosn a spus ca aceste achizitii au fost aprobate de departamentul juridic al Nissan. Ghosn a justificat achizitionarea acestor case pe motiv ca avea nevoie de un loc sigur unde sa poata lucra atat in Brazilia cat si in Liban. "Am facut ceva incorect? Nu sunt avocat si nu stiu cum pot fi interpretate aceste fapte", a spus Ghosn.Chiar daca Tribunalul din Tokyo a respins, in repetate randuri, cererea de eliberare pe cautiune depusa de Carlos Ghosn, considerand ca acesta ar putea fi tentat sa se sustraga justitiei japoneze, Ghosn a insistat miercuri ca nu exista riscul sa fuga sau sa distruga dovezi. "Nu voi fugi. Ma voi apara. Toate dovezile sunt la Nissan iar Nissan interzice tuturor angajatilor sa vorbeasca cu mine", a declarat Ghosn.Renault si Nissan au un parteneriat din 1999, in care Renault detine 44,3% din actiunile Nissan, in timp ce Nissan controleaza un pachet de 15% din actiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez. Alianta Renault-Nissan, extinsa in 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit anul trecut cel mai mare producator mondial de automobile. In prezent, alianta regrupeaza zece marci de automobile (printre care Dacia, Lada, Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Datsun etc.) cu 470.000 de salariati si 122 de uzine pe toate continentele.