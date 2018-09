Dacia echipata cu Android? Iata ce planuri are alianta Renault-Nissan-Mitsubishi

Prin incheierea acestui parteneriat tehnologic, vehiculele aliantei Renault-Nissan-Mitsubishi vor fi printre primele care vor utiliza sistemul de operare Android in tabloul de bord, permitand softului produs de Google sa controleze topografia, pilotarea, sistemele de informatii si divertisment (infotainment) si o serie de aplicatii instalate direct in masina, transmit Bloomberg, Kyodo si Reuters."Ne unim fortele pentru a construi un sistem mai bun. Daca iti uiti telefonul, totul va functiona perfect in masina", a afirmat Kal Mos, vicepresedintele diviziei de vehicule conectate la Renault-Nissan-Mitsubishi, referindu-se la sistemul Google.Masinile celor trei producatori auto vor fi echipate cu sistemul de operare Android pentru a oferi soferilor servicii de navigare si inteligenta artificiala prin asistenta vocala.Alianta Renault-Nissan si-a mentinut pentru al doilea an consecutiv titlul de cel mai mare cel mai mare producator mondial in functie de vanzari, in primul semestru din 2018, depasind rivalele Volkswagen si Toyota.Alianta Renault-Nissan, extinsa in 2016 prin includerea Mitsubishi, regrupeaza zece marci de automobile, 470.000 de salariati si 122 de uzine pe toate continentele.In primele sase luni din acest an, alianta a vandut pe plan global 5,54 milioane de vehicule, in crestere cu 5% fata de perioada similara din 2017. Grupul german Volkswagen AG a livrat 5,52 milioane de unitati, in timp ce compania nipona Toyota a vandut 5,21 milioane de vehicule.Renault si Nissan au un parteneriat din 1999, in care Renault detine 44,3% din actiunile Nissan, in timp ce Nissan controleaza un pachet de 15% din actiunile Renault si 34% din titlurile Mitsubishi Motors.Compania Dacia a fost preluata de Renault in anul 1999. Relansata in 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucator de notorietate pe piata auto europeana.