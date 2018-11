Directorul general Renault incearca sa ii linisteasca pe salariati, dupa ce alianta a fost puternic zguduita de scandalul Nissan

"Voi veghea la garantarea stabilitatii grupului si pentru a ne continua misiunile: pastrarea intereselor grupului Renault si perenitatea aliantei. Puteti conta pe angajamentul meu total", a declarat Thierry Bollore intr-un mesaj video publicat pe Twitter si adresat celor 180.000 de salariati ai grupului. "Vreau sa stiti ca grupul este perfect organizat pentru a asigura continuitatea societatii", a insistat directorul general delegat, care asigura, provizoriu, conducerea executiva a grupului Renault, proprietarul Dacia.Thierry Bollore a preluat fraiele la constructorul auto francez marti seara, dupa o reuniune de urgenta a Consiliului de Administratie de la Renault, la o zi dupa arestarea lui Carlos Ghosn, banuit de nereguli financiare in Japonia.Apreciind ca nu este in masura sa se pronunte, pe fond, asupra acestei afaceri, Consiliul de Administratie de la Renault a decis sa nu il inlature pe Carlos Ghosn din postul de presedinte director general, spre deosebire de Consiliul de Administratie de la Nissan care a votat, joi, in unanimitate, in favoarea inlaturarii lui Ghosn din postul de presedinte.Mitsubishi Motors, al treilea membru al aliantei care impreuna cu Renault si Nissan numara peste 450.000 de salariati, intentioneaza sa il demita rapid pe Carlos Ghosn din postul de presedinte. O reuniune a Consiliului de Administratie va avea loc luni, a precizat un purtator de cuvant.Oficial, franco-libiano-brazilianul Ghosn este acuzat ca, impreuna cu alti complici, "si-a minimizat retributia in cinci reprize, perioada iunie 2011 - iunie 2015", declarand la fisc venituri totale de 4,9 miliarde de yeni (aproximativ 37 milioane euro) in locul unor venituri de aproape 10 miliarde de yeni. De asemenea, Ghosn este acuzat si ca a folosit bunurile companiei Nissan in scopuri personale, potrivit rezultatelor unei anchete interne efectuate de Nissan in ultimele luni.Renault si Nissan au un parteneriat din 1999, in care Renault detine 44,3% din actiunile Nissan, in timp ce Nissan controleaza un pachet de 15% din actiunile Renault. Alianta Renault-Nissan, extinsa in 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit anul trecut cel mai mare producator mondial de automobile cu 10,6 milioane unitati, mai mult decat Volkswagen si Toyota. In prezent, alianta regrupeaza zece marci de automobile (printre care Dacia, Lada, Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Datsun etc.) cu 470.000 de salariati si 122 de uzine pe toate continentele.