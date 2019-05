Fiat Chrysler vrea sa fuzioneze cu Renault, pentru a crea al treilea lider global din industria auto

Propunerea FCA, finalizata in timpul discutiilor de noaptea trecuta cu Renault, este discutata la reuniunea Consiliului de Administratie al Renault, de luni dimineata.Tranzactia va crea al treilea producator auto global, cu vanzari anuale de 8,7 milioane de vehicule si o prezenta solida in regiunile cheie, care va genera economii anuale de aproximativ cinci miliarde de euro (5,6 miliarde de dolari), se arata intr-un comunicat al FCA.In urma fuziunii, Fiat Chrysler si Renault vor infiinta o companie holding listata in Olanda. Dupa plata unui dividend special de 2,5 miliarde de euro actionarilor FCA, fiecare grup va detine 50% din noile actiuni ale entitatii combinate.Sambata, publicatia britanica Financial Times (FT) a informat, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, ca producatorii cei doi negociaza o alianta cuprinzatoare, iar cele doua companii incearca sa-si uneasca fortele pentru a face fata schimbarilor structurale cu care se confrunta industria auto pe plan global.Capitalizarea de piata combinata a Fiat Chrysler si Renault este de aproximativ 33 miliarde euro (37 miliarde dolari) . Un potential acord ar determina Fiat Chrysler sa se alature in viitor aliantei Renault-Nissan-Mitsubishi, sustine FT.Compania combinata rezultata in urma fuziunii dintre Renault si FCA ar urma ulterior sa demareze noi achizitii care i-ar extinde afacerile in lupta pentru dominatia mondiala cu rivalii Volkswagen si Toyota, afirma FT.Renault si Nissan au un parteneriat din 1999, in care Renault detine 44,3% din actiunile Nissan, in timp ce Nissan controleaza un pachet de 15% din actiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez. Alianta Renault-Nissan a fost extinsa in 2016 prin includerea Mitsubishi.Compania Dacia a fost preluata de Renault in anul 1999. Relansata in 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucator de notorietate pe piata auto europeana.