Fostul sef al Renault e acuzat ca si-a facut nunta la Versailles pe banii companiei

"Am descoperit ca o suma in contrapartida in valoare de 50.000 de euro in cadrul unei contract de mecenat semnat cu castelul Versailles, a fost alocata in beneficiul personal al lui Carlos Ghosn", a informat Renault intr-un comunicat, transmit Reuters si AFP.Constructorul auto a adaugat ca a decis sa transmita procurorilor aceste informatii descoperite in cadrul verificarilor demarate dupa arestarea lui Carlos Ghosn in Japonia, la data de 19 noiembrie 2018, pe fondul suspiciunilor referitoare la nereguli financiare in calitate de presedinte al Nissan.Acest anunt vine dupa un articol publicat in "Le Figaro" potrivit caruia Renault ar fi descoperit ca cheltuielile pentru inchirierea palatului Grand Trianon, din cadrul castelului Versailles, cu ocazia casatoriei lui Carlos Ghosn in 2016, adica o suma evaluata de 50.000 de euro, au fost incluse in contractul de sponsorizare incheiat de Renault cu palatul Versailles. Insa petrecerea de nunta a lui Carlos Ghosn cu cea de a doua sotie a fost un eveniment privat fara nicio legatura cu contractul de sponsorizare dintre Renault si palatul Versailles.Carlos Ghosn a demisionat la finele lunii ianuarie din postul de presedinte director general al Renault dupa ce anterior a demisionat si din functiile de presedinte al Nissan si Mitsubishi.Carlos Ghosn a fost arestat in Japonia pe 19 noiembrie 2018, fiind banuit de o serie de nereguli financiare in calitate de presedinte al constructorului auto japonez Nissan, partenerul Renault. Ghosn este acuzat in special ca a primit plati in valoare de 7,82 milioane euro prin intermediul Nissan-Mitsubishi B.V., o societate mixta cu sediul in Olanda.Alianta Renault-Nissan, extinsa in 2016 prin includerea Mitsubishi, regrupeaza zece marci de automobile (printre care Dacia, Lada, Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Datsun etc.) cu 470.000 de salariati si 122 de uzine pe toate continentele.