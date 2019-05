Guvernul de la Paris joaca dur in negocierile dintre Renault si Fiat: Ce conditii impune

Guvernul de la Paris incearca sa obtina "patru garantii" din acordul Renault/Fiat, inclusiv protejarea locurilor de munca franceze, asigurarea unei bune reprezentari a Frantei in Consiliul de Administratie al noii entitati si garantarea faptului ca Renault/Fiat va fi lider in dezvoltarea bateriilor pentru vehicule electrice, a declarat Le Maire, intr-un interviu acordat postului de radio RTL."In primul rand: locurile de munca si fabricile. I-am spus foarte clar presedintelui Renault ca aceasta este prima din garantiile pe care le vrem de la el in deschiderea acestor negocieri. O garantare a mentinerii locurilor de munca si a fabricilor din Franta", a explicat ministrul de Finante. Acesta a confirmat ca, in cazul realizarii tranzactiei, participatia detinuta de stat la Renault va scadea la 7,5%, de la 15% in prezent.Le Maire a cerut un angajament din partea presedintelui Renault, Jean-Dominique Senard, ca niciuna dintre fabricile Renault din Franta nu va fi inchisa, iar interesele franceze vor fi bine reprezentate in conducerea unei noi companii Renault/Fiat.Entitatea va fi condusa de presedintele FCA, John Elkann, in timp ce Jean-Dominique Senard va deveni probabil director general, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.Luni, Consiliul de Administratie al Renault a anuntat ca a decis sa studieze "cu interes" propunerea de fuziune primita de la rivala italo-americana Fiat Chrysler (FCA)."Dupa o evaluare atenta a conditiilor propunerii prietenoase a FCA, boardul a decis sa studieze cu interes oportunitatea unei astfel de combinatii de afaceri, care va sprijini productia grupului si va crea valoare suplimentara pentru alianta. Noi informatii vor fi publicate la momentul potrivit pentru a informa piata de rezultatul acestor discutii, in concordanta cu reglementarile existente", se arata in comunicatul Renault.Guvernul francez priveste "destul de favorabil" propusul acord de fuziune dintre Fiat si Renault, a afirmat luni un purtator de cuvant al Executivului de la Paris, Sibeth Ndiaye."Este un proiect la care ne uitam destul de favorabil", a declarat Ndiaye, la postul de televiziune BFM. "Desigur, va trebui sa analizam conditiile conform carora se va realiza tranzactia. Este o discutie pe care o vom purta cu Renault in calitate de actionar", a explicat oficialul francez, adaugand ca este bine pentru Europa in ansamblu sa aiba "giganti" europeni industriali.Guvernul francez este cel mai mare actionar al Renault, cu o participatie de 15%.Producatorul auto italo-american Fiat Chrysler Automobiles (FCA) propune o fuziune pe baza de schimb de actiuni cu Renault, care va crea al treilea lider global, dupa Volkswagen si Toyota.Piata de baza a Renault este Europa, dar are o prezenta buna si in Asia, prin alianta cu producatorii auto niponi Nissan si Mitsubishi, in timp ce FCA are o prezenta puternica in America de Nord si America Latina. Printre brandurile FCA se afla Alfa Romeo, Jeep si Maserati.Daca sunt luati in considerare si Nissan si Mitsubishi, grupul format in urma fuziunii dintre FCA si Renault ar fi cel mai mare producator auto din lume, cu vanzari anuale de peste 15 milioane de vehicule. Fuziunea nu va avea ca rezultat inchiderea unor fabrici si va genera economii anuale de aproximativ cinci miliarde de euro (5,6 miliarde de dolari), pe langa cele rezultate din actuala alianta Renault-Nissan-Mitsubishi, a precizat FCA.Renault si Nissan au un parteneriat din 1999, in care Renault detine 44,3% din actiunile Nissan, in timp ce Nissan controleaza un pachet de 15% din actiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez. Alianta Renault-Nissan a fost extinsa in 2016 prin includerea Mitsubishi.Compania Dacia a fost preluata de Renault in anul 1999. Relansata in 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucator de notorietate pe piata auto europeana.