Italianul Luca de Meo va conduce Renault incepand din luna iulie

Consiliul de Administratie de la Renault reunit marti dupa-amiaza la sediul grupului de la Boulogne-Billancourt a decis sa incredinteze conducerea operationala a Renault lui Luca de Meo, un cetatean italian in varsta de 52 de ani, incepand cu data de 1 iulie.Motivul pentru care Luca de Meo nu a putut prelua imediat noile atributii are legatura cu o clauza de non-concurenta inclusa in contractul sau cu Volkswagen. Aceasta clauza prevede ca Luca de Meo trebuie sa trimita un preaviz catre Volskwagen si sa nu comunice informatii strategice in aceasta perioada.Presedintele Consiliului de Administratie de la Renault, Jean-Dominique Senard, mizeaza pe Luca de Meo pentru a da un nou impuls unei companii afectate de scandalul Carlos Ghosn, fostul CEO care la finele lunii decembrie a ajuns in Liban dupa ce a fugit din Japonia unde este acuzat de nereguli financiare."Ma bucur de aceasta noua guvernanta care marcheaza o etapa decisiva a grupului si a aliantei. Luca de Meo este un mare strateg si vizionar al unei industrii auto in plina transformare. Expertiza sa si pasiunea sa pentru automobile vor face din el un veritabil atu pentru grup", a declarat Jean-Dominique Senard.Luca de Meo, un expert in marketing care si-a petrecut intrega cariera in industria auto, a reusit sa redreseze constructorul auto spaniol Seat, in fruntea caruia a fost numit in 2015, dupa ce anterior a fost director de marketing si vanzari la constructorul auto german Audi. Daca in urma cu patru ani Seat era o marca muribunda, anul trecut a stabilit un record istoric de vanzari.In noua sa functie de CEO al Renault, Luca de Meo va trebui sa redreseze activitatea marcii Renault pe piata din Europa care trebuie sa se distinga si mai mult de filiala romana 'low-cost' Dacia. Actiunile Renault au pierdut jumatate din valoare dupa arestarea lui Carlos Ghosn in luna noiembrie 2018, o dovada a neincrederii investitorilor dupa un an de criza intre constructorul auto francez si aliatul japonez Nissan.In 2019, vanzarile totale ale grupului auto Renault au scazut cu 3,4% in ritm anual, pana la 3,753 milioane vehicule, in schimb, vanzarile mondiale de autoturisme si utilitare marca Dacia au crescut anul trecut cu 5,1% pana la 736.570 unitati.