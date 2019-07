Politia face cercetari la sediul Renault de langa Paris

Revista franceza L'Express anuntase anterior ca cercetarile au legatura cu investigatia derulata asupra fostului sef al Renault, Carlos Ghosn.El a fost arestat in noiembrie si este cercetat in Japonia pentru incalcarea legislatiei financiare si abuz de incredere in forma agravata.Ghosn a respins toate acuzatiile formulate impotriva sa.Renault si Nissan au un parteneriat din 1999, in care Renault detine 44,3% din actiunile Nissan, in timp ce Nissan controleaza un pachet de 15% din actiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez. Alianta Renault-Nissan, extinsa in 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit anul trecut cel mai mare producator mondial de automobile, cu 10,6 milioane de unitati mai mult decat Volkswagen si Toyota.In prezent, alianta regrupeaza zece marci de automobile (printre care Dacia, Lada, Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Datsun etc.) cu 470.000 de salariati si 122 de uzine pe toate continentele.