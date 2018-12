Presedintele francez cere ca alianta Renault-Nissan sa nu se destrame

Cei doi oficiali s-au intalnit in Buenos Aires, Argentina, unde participa la summitul G20 (grupul tarilor bogate si al principalelor economii emergente), transmit Kyodo si Reuters.Abe i-a spus lui Macron ca "procesul legal trebuie sa-si urmeze cursul", a declarat un oficialul de la Palatul Elysee. Acesta a adaugat: "Macron a reiterat dorinta sa ferma ca alianta sa fie mentinuta, impreuna cu stabilitatea parteneriatului"Alianta auto se confrunta cu cel mai semnificativ test din istoria sa de 19 ani dupa arestarea fostul presedinte al Nissan, Carlos Ghosn, in baza suspiciunilor de nereguli financiare.Un Tribunal din Tokyo a aprobat vineri cererea procurorilor de a extinde pana in 10 decembrie perioada de detentie pentru Carlos Ghosn. Procurorii japonezi sustin ca Carlos Ghosn si Greg Kelly (un fost director de la Nissan arestat impreuna cu Carlos Ghosn) au conspirat pentru a subestima, cu aproximativ jumatate, remuneratia de 10 miliarde yeni (88 milioane de dolari) pe care Ghosn a primit-o timp de cinci ani, incepand din 2010. La randul sau, Nissan l-a acuzat pe Carlos Ghosn de alte infractiuni, precum utilizarea bunurilor companiei in interes personal. Vineri, Tribunalul din Tokyo a prelungit si perioada de detentie pentru Greg Kelly.Arestarea lui Ghosn la Tokyo a lasat alianta Renault-Nissan fara un lider si un avocat pentru Guvernul Francez, care detine o participatie de 15% in Renault si vrea sa mentina actuala structura de capital a aliantei.Renault si Nissan au un parteneriat din 1999, in care Renault detine 44,3% din actiunile Nissan, in timp ce Nissan controleaza un pachet de 15% din actiunile Renault. Mitsubishi s-a alaturat aliantei Nissan-Renault in 2016, cand Nissan a preluat o participatie de 34% in producatorul auto.Joi, Renault, Nissan si Mitsubishi si-au reafirmat "angajamentul ferm" fata de alianta lor, dupa arestarea presedintelui Carlos Ghosn in Japonia.Consiliile de Administratie ale celor trei producatori auto "au reiterat categoric angajamentul lor ferm fata de alianta", se arata intr-un comunicat al directorilor reuniti pentru discutii la Amsterdam, prima data de la arestarea lui Ghosn.Analistii se asteptau ca la aceasta reuniune sa fie discutat viitorul aliantei dupa ce arestarea a scos in evidenta lupta pentru putere dintre Nissan si Renault. Astfel, producatorul auto nipon este decis sa revizuiasca alianta, pentru a avea un cuvant mai greu de spus, in timp ce Renault, unde statul francez este actionar majoritar, vrea ca o persoana din companie sa conduca alianta, conform informatiilor agentiei japoneze de presa Kyodo.O revizuire a structurii de capital a aliantei nu a discutata la reuniune, a afirmat directorul general al Mitsubishi, Osamu Masuko.Ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, a afirmat saptamana aceasta ca nu vede necesitatea schimbarii structurii aliantei.Consiliul de Administratie al Mitsubishi Motors Corp a votat demiterea lui Carlos Ghosn din functia de presedinte al producatorului auto japonez, in conditiile in care in prezent Ghosn este arestat la Tokyo, fiind banuit de incalcarea legislatiei financiare. Decizia vine dupa ce, saptamana trecuta, Ghosn a pierdut functia de presedinte al Nissan, cel mai mare actionar al Mitsubishi.Si Renault, partenerul celor doi producatori auto niponi, a numit un presedinte interimar si un adjunct al directorului general pentru a conduce temporar compania, desi Ghosn ramane presedinte director general al grupului francez.Desi Nissan este o companie mai mare, ale carei venituri anuale sunt cu aproape 60% mai ridicate decat cele ale Renault, producatorul auto francez exercita mai mult control in alianta, avand inclusiv dreptul de a numi unii directori in conducerea partenerului de alianta.Planurile privind o fuziune completa intre cei doi producatori auto au fost amanate in urma arestarii lui Ghosn. Acesta a ramas director general al Renault, dar producatorul auto francez a transferat temporar indatoririle sale directorului operational Thierry Bollore."Exista efecte negative in urma concentrarii puterii intr-o singura mana, deci in urma arestarii lui Ghosn ambele parti pot incepe de la zero negocieri (privind structura aliantei) . Dar nu ar fi benefic pentru niciuna dintre parti sa distruga alianta", a declarat recent o persoana apropiata Nissan.Reprezentantii Nissan nu au comentat informatia.