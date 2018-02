Renault-Nissan este pe punctul de a incheia afacerea secolului in China

Pe piata chineza, Didi Chuxing controleaza 87% din piata de servicii de transport de tip ride-hailing din China (comanda unei masini prin intermediul unei aplicatii), transmit Bloomberg si Reuters.Compania este prezenta in peste 400 de orase chinezesti si sustine ca are aproximativ 300 de milioane de utilizatori care zilnic efectueaza peste 11 milioane de calatorii prin intermediul platformei sale.Noul potential parteneriat vizeaza posibilitatea furnizarii de baterii pentru vehiculele electrice din noul serviciu al Didi.De asemenea, alianta vrea sa exploreze oportunitatile de afaceri legate de noul serviciu al Didi ce implica vehicule electrice, au declarat surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.Ceilalti parteneri ai retelei sunt BAIC BJEV, BYD, Chang'an Automobile Group, Chery Automobile Group, Dongfeng Passenger Vehicle, First Auto Works, Geely Auto, Hawtai Motor, JAC Motors, KIA Motors si Zotye Auto.Renault si Nissan au un parteneriat din 1999, in care Renault detine 44,3% din actiunile Nissan, in timp ce Nissan controleaza un pachet de 15% din actiunile Renault.Cu 5,27 milioane de autoturisme si utilitare vandute in prima jumatate a acestui an, Renault-Nissan este in prezent cel mai mare producator auto din lume, devansand Volkswagen si Toyota.