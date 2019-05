Renault ar putea fi acuzat de frauda privind emisiile

Dupa izbucnirea scandalului manipularii emisiilor poluante ale vehiculelor Volkswagen, in toamna lui 2015, Guvernul francez a cerut Directiei Generale pentru Concurenta, Consum si Combaterea Fraudelor (DGCCRF) sa efectueze o ancheta cu privire la emisiile poluante la toate marcile de autovehicule comercializate in Franta.In urma investigatiilor, care s-au desfasurat si in alte state europene, s-a descoperit ca nivelul emisiilor de oxid de azot este de zece ori mai mare fata de limitele stabilite de autoritatile de reglementare la unele modele Opel, Renault si Fiat Chrysler.Procurorii francezi au deschis o investigatie privind nivelul emisiilor la Volkswagen, Renault, PSA si Fiat Chrysler, in perioada 2016-2017.Un purtator de cuvant al Renault a precizat ca firma nu poate comenta cele mai recente informatii deoarece nu a vazut rezultatele investigatiei. "Vehiculele Renault nu sunt echipate cu dispozitive de frauda si respecta normele de omologare a vehiculelor", a declarat purtatorul de cuvant.Studiul realizat de ISAT, un institut francez de cercetare in domeniul transporturilor, a confirmat concluziile anterioare conform carora la controlul softului motoarelor modelelor Clio si Captur de la Renault s-a descoperit existenta unor decalaje importante intre performantele anumitor motoare in momentul omologarii in laborator si in utilizarea lor in conditii reale.Recent, presa franceza a publicat o copie a unui proces verbal elaborat de Directia Generala pentru Concurenta, Consum si Combaterea Fraudelor in care se sustine ca "Renault SAS i-a inselat pe consumatori la controalele efectuate, in special in cazul controalelor legale de omologarea emisiilor poluante".In replica, Renault a dat publicitatii un comunicat in care reitereaza ca respecta normele de omologare a vehiculelor."Grupul Renault reaminteste ca niciunul dintre serviciile sale nu a incalcat regulile, europene sau nationale, cu privire la omologarea vehiculelor. Vehiculele Renault nu sunt echipate cu software sau dispozitive de frauda", subliniaza producatorul auto.Compania Dacia a fost preluata de Renault in anul 1999. Relansata in 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucator de notorietate pe piata auto europeana.