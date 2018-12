Renault cere partenerului Nissan sa nu ii mai contacteze pe membrii boardului sau

Incepand din data de 19 noiembrie, cand a fost arestat presedintele director general al aliantei Renault-Nissan, Carlos Ghosn, atat Renault cat si Guvernul francez au cerut sa aiba acces la ancheta interna efectuata de Nissan, ancheta care a determinat constructorul japonez sa isi acuze propriul presedinte de nereguli financiare.Carlos Ghosn a fost pus luni sub acuzare in Japonia pentru ca a omis sa declare autoritatilor bursiere venituri de aproximativ 5 miliarde yeni (38 milioane euro) realizate timp de cinci ani, intre 2010 si 2015. Chiar daca Nissan l-a concediat pe Carlos Ghosn din postul de presedinte, franco-brazilianul ramane in continuare presedinte director general al Renault, grupul francez optand, pentru moment, pentru o conducere interimara.Consiliul de Administratie de la Renault se reuneste joi iar elementele descoperite cu ocazia anchetei interne efectuate la Nissan vor fi comunicate si boardului Renault, a declarat una dintre sursele citate de Reuters. La aceeasi reuniune ar putea fi discutat si viitorul lui Carlos Ghosn.Inainte acestei reuniuni insa, Renault a cerut Nissan sa nu incerce sa ii contacteze pe membri Consiliului sau de Administratie, pentru ca astfel de contacte sunt in afara canalelor de comunicare convenite pentru procedurile sensibile, a adaugat una din surse. Potrivit unei alte surse, Nissan s-ar fi oferit saptamana trecuta sa puna la curent boardul Renault cu ceea ce sustine ca sunt dovezile infractiunilor comise de Ghosn. Insa, constructorul francez a sfatuit Nissan sa se adreseze avocatilor sai astfel ca la inceputul acestei saptamani la Paris a avut loc o intalnire intre echipele de juristi de la Nissan si Renault. Ulterior, constructorul japonez l-a invitat si pe Thierry Bollore, numit director general adjunct la Renault dupa arestarea lui Ghosn, precum si pe alti membri ai Consiliului de Administratie de la Renault sa vina si sa examineze concluziile anchetei interne efectuate de Nissan. Cu toate acestea, Bollore, a cerut marti Nissan sa se abtina de la a contacta Consiliul de Administratie de la Renault.Aceste evolutii sugereaza tensiunile care exista in prezent intre cei doi parteneri ai aliantei Renault-Nissan, care anul viitor va aniversa 20 de ani, in pofida asigurarilor oficiale venite din ambele parti referitoare la dorinta de a pastra acest parteneriat.Alianta Renault-Nissan, extinsa in 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit anul trecut cel mai mare producator mondial de automobile, cu 10,6 milioane de unitati, mai mult decat Volkswagen si Toyota. In prezent, alianta regrupeaza zece marci de automobile (printre care Dacia, Lada, Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Datsun, etc.) cu 470.000 de salariati si 122 de uzine pe toate continentele.