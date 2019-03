Renault, Nissan si Mitsubishi isi vad de alianta, fara Carlos Ghosn

Cele trei companii auto nu au anuntat schimbari in structura actionariatului."Noul Board operational al aliantei va gestiona cooperarea dintre Renault, Nissan si Mitsubishi si va cauta noi metode pentru a genera valoare actionarilor si angajatilor companiilor", au anuntat intr-un comunicat cei trei producatori auto.Decizia a fost anuntata la o conferinta comuna de presa care a avut loc marti la sediul central al Nissan din Yokohama, Japonia.Alaturi de Jean-Dominique Senard au fost prezenti directorii generali ai Renault (Thierry Bollore), Nissan (Hiroto Saikawa) si Mitsubishi (Osamu Masuko) . Cei patru vor fi membrii noului organism care va gestiona alianta.Fostul sef al aliantei, Carlos Ghosn, eliberat miercuri din inchisoare, nu a obtinut aprobarea Tribunalului din Tokyo pentru a participa la sedinta.Noul organism va permite o consultare mai stransa intre companii si o gestionare a parteneriatului intr-un mod mai echilibrat decat era in precedenta structura, cand prea multa putere era concentrata in mainile lui Ghosn, au precizat cei trei producatori auto.Deciziile vor fi luate prin consens, a anuntat Senard, care a dat asigurari ca nu doreste sa fie ales presedinte al Nissan, post devenit vacant dupa arestarea lui Ghosn in noiembrie, in urma acuzatiilor de incalcare a legislatiei financiare si abuz de incredere.Analistii considera ca este o perioada dificila pentru Renault - Nissan - Mitsubishi, in conditiile in care pe cele mai mari pietele auto globale - China, SUA si Europa - cererea pentru masini este in scadere. Acestia avertizeaza ca alianta este esentiala in cazul in care companiile vor sa ramana competitive intr-o industrie in care marimea reprezinta un avantaj crucial.Renault si Nissan au un parteneriat din 1999, in care Renault detine 44,3% din actiunile Nissan, in timp ce Nissan controleaza un pachet de 15% din actiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez. Alianta Renault-Nissan, extinsa in 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit anul trecut cel mai mare producator mondial de automobile, cu 10,6 milioane de unitati mai mult decat Volkswagen si Toyota.In prezent, alianta regrupeaza zece marci de automobile (printre care Dacia, Lada, Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Datsun etc.) cu 470.000 de salariati si 122 de uzine pe toate continentele.