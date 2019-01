Renault sustine ca directorul Carlos Ghosn este nevinovat, insa japonezii il tin inchis in continuare

"A fost analizata compensatia actualilor membri ai Comitetului executiv al grupului Renault pentru anii financiari 2017 si 2018 si s-a ajuns la concluzia ca ambele sunt in concordanta cu legislatia aplicabila si nu s-a gasit niciun semn de frauda", se arata intr-un comunicat al Renault.Directorii producatorului auto francez nu au dat niciun indiciu in comunicatul lor privind orice deliberari referitoare la viitorul lui Ghosn la Renault.Tribunalul din Tokyo a respins miercuri cererea avocatilor de eliberare din arest a fostului presedinte al Nissan, Carlos Ghosn, acuzat de nereguli financiare. Chiar si principalul sau avocat, Motonari Otsuru, a recunoscut ca sunt putine sanse de eliberare pentru clientul sau, inainte ca acest caz sa ajunga in instanta. Ar putea dura cel putin sase luni pana cand va fi judecat Ghosn, a avertizat avocatul.Aceste evolutii au sporit temerile privind mentinerea lui Ghosn in functia de director general al Renault, un post pe care il detine din 2005.Nissan si Mitsubishi l-au inlocuit pe Ghosn din functia de presedinte, dar Renault l-a pastrat si a transferat temporar indatoririle sale directorului operational Thierry Bollore. Producatorul auto francez a anuntat ca, in timpul investigatiilor sale interne, nu s-au gasit dovezi privind eventuale nereguli savarsite de Ghosn.Joi, publicatia franceza Liberation anunta ca Ghosn nu a mai platit impozit pe venit in Franta din 2012, cand si-a mutat rezidenta fiscala in Olanda. Reprezentantii Renault si ai Ministerului francez al Economiei au refuzat sa comenteze informatia."Liderul unei companii franceze trebuie sa-si plateasca impozitele in Franta", a declarat, luna trecuta, presedintele Emmanuel Macron.Si Guvernul francez, care detine o participatie de 15% la Renault, si-a aratat pana acum sprijinul fata de Ghosn, apreciind ca acesta trebuie sa beneficieze de prezumtia de nevinovatie.In schimb, ministrul Transporturilor, Elisabeth Borne, a declarat saptamana aceasta: "Evident, daca situatia va continua, va trebui sa suportam consecintele".Separat, Consiliul de Administratie al Renault al Nissan si-a exprimat joi angajamentul fata de alianta cu Renault si Mitsubishi, dupa ce directorii producatorului auto nipon s-au intalnit pentru a discuta situatia lui Ghosn si modurile de a imbunatati guvernanta.Carlos Ghosn a fost pus sub acuzare in Japonia pentru ca a omis sa declare autoritatilor bursiere venituri de aproximativ 5 miliarde yeni (38 milioane euro, 44 miliarde de dolari) realizate timp de cinci ani, in perioada 2010 - 2015.Arestarea lui Ghosn a socat industria auto mondiala, in conditiile in care acesta este recunoscut drept cel care a salvat Nissan de la faliment si a transformat alianta Renault-Nissan in cel mai mare producator auto mondial.Alianta Renault-Nissan, extinsa in 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit anul trecut cel mai mare producator mondial de automobile, cu 10,6 milioane de unitati, mai mult decat Volkswagen si Toyota.In prezent, alianta regrupeaza zece marci de automobile (printre care Dacia, Lada, Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Datsun etc.) cu 470.000 de salariati si 122 de uzine pe toate continentele.