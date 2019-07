Renault va asambla si va vinde automobile Logan si Duster in Nigeria

Modelele Logan si Duster urmeaza sa fie "asamblate la uzina Coscharis din Lagos incepand din luna octombrie 2019", a informat grupul auto francez, adaugand ca intentioneaza sa importe din Brazilia alte doua modele, Kwid si Oroch (un pickup bazat pe SUV-ul Duster) pe care sa le distribuie in Nigeria via reteaua comerciala a Coscharis Motors."Cu o populatie de peste 200 milioane de locuitori, Nigeria este o tara africana de importanta strategica unde Groupe Renault intentioneaza sa isi extinda prezenta", a declarat Fabrice Cambolive, director de operatiuni pentru regiunea Africa- Orientul Mijlociu -India Pacific la Groupe Renault.Un purtator de cuvant de la Renault a precizat pentru AFP ca in prima faza grupul mizeaza pe o cota de 5% pe piata auto din Nigeria, adica aproximativ 900 de inmatriculari pe an.In prezent, Renault este lider pe continentul african cu o cota de piata de 18%. In 2018 grupul Renault a vandut peste 216.000 de vehicule in Africa. Tarile cele mai importante in termeni de volume de vanzari sunt Maroc, Algeria, Africa de Sud si Egipt.Conglomeratul Coscharis activeaza in mai multe sectoare din economia nigeriana, incluzand automobile, tehnologia informatiei, logistica, agricultura, imobiliar si sanatate. Conglomeratul a inceput sa asambleze autovehicule la finele lui 2015 si intre timp a pus la punct o retea de distributie pe intreg teritoriul Nigeriei.Compania Dacia a fost preluata de Renault in anul 1999. Relansata in 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucator de notorietate pe piata auto europeana.