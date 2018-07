Renault va lansa in septembrie propriul sau serviciu de car-sharing la Paris

Acest serviciu, care va demara cu automobilele electrice produse de grupul Renault (ZOE, Twizy si Kangoo), ar urma sa reprezinte in 2019 o flota de peste 2.000 de vehicule in Paris si regiunea Ile-de-France, a spus miercuri Thierry Bollore, directorul general adjunct de la Renault, intr-o conferinta de presa comuna cu primarul Parisului, Anne Hidalgo. Edilul a precizat ca si alte companii s-au aratat interesate in a lansa programe de tip car-sharing pentru Paris, informeaza Reuters.Cei doi mari producatori francezi de automobile, PSA si Renault, vor sa inlocuiasca Autolib, un serviciu de car-sharing cu automobile electrice care a fost lansat de grupul miliardarului Vincent Bollore dar care a fost abandonat recent de autoritatile locale din Paris dupa o disputa.Lansat in 2011, Autolib are 150.000 de utilizatori activi iar masinile sale au devenit o prezenta familiara pe strazile din Paris. Insa problemele cu curatenia, parcarea si concurenta venita de la alte modele de transport precum Uber, au facut ca Autolib sa inregistreze pierderi cumulate de 293 milioane de euro. Dupa rezilierea contractului cu Autolib, primaria din Paris s-a indreptat spre constructorii auto si firmele care inchiriaza automobile pentru a le permite alternative in regim 'free floating'.Grupul PSA a informat la inceputul saptamanii ca va lansa la finele acestui an un serviciu de car-sharing la Paris in regim 'free floating', care permite soferilor sa ia un vehicul electric de la o locatie si sa il lase la o alta locatie din interiorul Parisului. Cel mai mare constructor auto francez a precizat ca acest nou serviciu va pune la dispozitie aproximativ 500 de vehicule electrice Peugeot si Citroen pentru capitala Frantei.PSA ofera deja servicii de car-sharing la Paris in regim 'free floating' la Madrid si Lisabona. La randul sau, Renault are deja un serviciu de car-sharing in Franta denumit 'Renault Mobility' si opereaza 500 de automobile electrice marca Zoe in regim de tip 'free floating' la Madrid.Compania Dacia a fost preluata de Renault in anul 1999. Relansata in 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucator de notorietate pe piata auto europeana.