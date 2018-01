Renault vrea produca masini autonome pentru Uber si Amazon

Pentru a face fata acestor provocari, alianta Renault-Nissan-Mitsubishi intentioneaza sa incheie parteneriate cu firme precum Uber Technologies, Amazon.com si grupul chinez Alibaba Group Holding pentru proiectele sale in domeniul automobilelor autonome, a declarat Carlos Ghosn la Forumul de la Davos."Vom produce si vinde robo-taxiuri impreuna cu partenerii. Fiecare producator auto colaboreaza cu multe companii din sectorul de tehnologie, nu exista absolut nicio exclusivitate in acest domeniu", a spus Carlos Ghosn.Pe masura ce Ghosn cedeaza treptat responsabilitatile privind supervizarea operatiunilor de zi cu zi ale constructorului auto francez Renault SA, el se va concentra pe proiectele viitoare ale celor trei membri ai aliantei. Carlos Ghosn a apreciat ca aceasta inseamna ca se va intalni de aproape doua ori pe an cu directorii companiilor din sectorul tehnologiei si de asemenea se va asigura ca Renault, Nissan si Mitsubishi vor dezvolta strategii si platforme comune."Voi incerca sa intaresc alianta, iar in paralel voi superviza performantele fiecaruia din membri aliantei. Toate componentele tehnologice care vor sta la baza automobilului viitorului vor fi dezvoltate in comun de cele trei companii", a spus Ghosn.Pe masura ce tehnologiile digitale vor fi din ce in ce mai prezente in autovehicule, Ghosn s-a aratat pesimist cu privire la viitorul automobilelor diesel, care au dominat piata auto europeana datorita facilitatilor fiscale si consumului redus de combustibil. Potrivit lui Ghosn, ponderea automobilelor cu motoare diesel in Europa va scadea in curand sub pragul de 40%, ceea ce ii va forta pe producatorii auto sa isi adapteze si sa isi majoreze investitiile in tehnologii mai curate, a spus GhosnPotrivit datelor publicate recent de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/, anul trecut automobilele cu motoare pe benzina le-au devansat pe cele cu motoare diesel, o premiera dupa 2009.