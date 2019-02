Romgaz a pierdut procesul cu Curtea de Conturi si va plati prejudicii de 200 de milioane de lei

Potrivit unui comunicat de presa transmis AGERPRES, hotararea instantei se refera la un control efectuat de catre Camera de Conturi Sibiu (CCS) la Romgaz in anul 2016. In urma controlului, Curtea de Conturi a emis o decizie prin care arata ca a constatat abateri in activitatea societatii.Din decizia CCS Sibiu, postata pe site-ul Romgaz, reiese ca prejudiciul total constatat in urma controlului se ridica la peste 200 de milioane de lei."Litigiul Romgaz cu Curtea de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi Sibiu, a fost solutionat definitiv la data de 19.02.2019 de catre Curtea de Apel Alba Iulia. In cursul anului 2016, SNGN Romgaz SA a fost supusa unui control din partea Curtii de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi Sibiu. Ca urmare a controlului, a fost emisa o Decizie de catre Curtea de Conturi care instituie in sarcina Romgaz anumite masuri legate de presupuse abateri constatate in activitatea societatii. Romgaz a uzitat de toate caile legale de atac a deciziei Curtii de Conturi. In prima instanta, a fost admisa in parte cererea societatii si pe cale de consecinta s-a dispus anularea partiala a masurilor dispuse de Curtea de Conturi, inclusiv presupusa abatere privind activitatea de comercializare a gazelor. Ulterior insa, in calea de atac, desi Romgaz si-a mentinut pozitia de respectare a tuturor obligatiilor legale, instanta a decis anularea partiala a sentintei primei instante, reiterand in sarcina societatii obligativitatea respectarii deciziei Curtii de Conturi in privinta recuperarii presupusului prejudiciu izvorat din presupusa activitate defectuoasa de comercializare a gazelor naturale", se arata in comunicatul Romgaz.Potrivit sursei citate, Romgaz va respecta atat Hotararea Curtii de Apel Alba Iulia, cat si obligatiile ce ii revin din punerea in aplicare a deciziei Curtii de Conturi, chiar daca, in aprecierea societatii, "solutia temeinica si legala era cea pronuntata de prima instanta". Societatea considera temeinca solutia primei instante (Tribunalul Sibiu - n.r.) pe motiv ca aceasta a fost pronuntata "cu luarea in considerare a argumentelor legale ale societatii, precum si in baza unei expertize judiciare tehnice administrate in cauza, expertiza care confirma faptul ca nu exista prejudiciu care sa rezulte din activitatea de comercializare gaze".Curtea de Conturi arata, in decizia din 2016, ca "in perioada 2013-2015, Romgaz a livrat pe piata reglementata o cantitate cu 8.087.054,924 MWH, gaz din productia interna necesara pentru acoperirea consumului CPET, mai mare decat era obligat sa o faca si la un pret mai mic decat cel de piata libera". Valoarea estimativa a abaterii este de 177.910.320 lei."In anul 2015, Romgaz a decontat nejustificat contravaloarea biletelor de avion incluse in costul total al unor bilete de odihna si/sau tratament in statiuni din afara tarii (...) . Valoarea prejudiciului stabilit (...) a fost de 353.596 lei", se mai mentioneaza in document. Intre 2013 si 2015, Romgaz ar fi cheltuit ilegal 622.463 lei pentru plata unor servicii de consultanta juridica, desi avea angajati proprii, noua juristi.Curtea de Conturi a mai constatat si o abatere de 1.057.886 lei. Romgaz ar fi acceptat la plata situatii de lucrari pentru investitii contractate cu SC Foraj Sonde SA Craiova, in care au fost cuprinse in mod incorect cote de cheltuieli directe aferente angajatorului reprezentand contributii de asigurari sociale, asigurari de sanatate, somaj, fond garantare salarii, fond risc si accidente, fond persoane cu handicap si fond concedii si indemnizatii, la articolele de deviz "utilaj" si "transport".In Raportul de control se mai arata ca Romgaz a acordat "persoanelor cu functii de conducere din cadrul SNGN Romgaz SA Medias un spor de lucru sistematic peste programul normal de lucru, fara ca acest timp sa fie demonstrat prin documentele legale de evidenta. (...) Valoarea abaterii este de 9.159.503 lei". Este vorba de sporuri acordate in 2013 si 2014 la Romgaz.SNGN Romgaz SA precizeaza, in comunicatul transmis AGERPRES, ca a formulat obiectiuni prin care a solicitat anularea Raportului de control, aratand caracterul neintemeiat si nelegal al retinerilor si constatarilor CCS, dar obiectiunile au fost inlaturate, organul de control confirmand abaterile retinute.Romgaz a formulat pe 17 iunie 2016 o contestatie, care insa a fost respinsa prin incheierea din 17 august 2016 emisa de catre Comisia de solutionare a contestatiilor din cadrul Curtii de Conturi. Societatea a formulat ulterior, la Tribunalul Sibiu, o actiune in anulare, prin care a fost solicitata anularea Incheierii nr. 94/2016, a Deciziei nr. 26/2016 si a Raportului de Control emis de CCS.Prin sentinta civila nr. 527/06.07.2018 Tribunalul Sibiu a admis in parte actiunea formulata de Romgaz in contradictoriu cu paratele Curtea de Conturi a Romaniei si Camera de Conturi Sibiu, anuland partial incheierea emisa de Curtea de Conturi a Romaniei, decizia emisa de Camera de Conturi Sibiu, precum si raportul de control intocmit la data de 06 mai 2016, referitor la suma de 1.818.636 de lei, reprezentand suma inclusa in salariul aferent sporului pentru lucru sistematic peste program in perioada 1.08.2014 - 31.12.2014.Atat SNGN Romgaz, cat si Curtea de Conturi, au atacat cu recurs la Curtea de Apel Alba Iulia hotararea pronuntata de Tribunalul Sibiu, solutia definitiva fiind pronuntata la data de 19 februarie 2019."Admite recursul declarat de parata Curtea de Conturi a Romaniei in nume propriu si pentru Camera de Conturi Sibiu impotriva sentintei administrative nr. 527/2018, pronuntate de Tribunalul Sibiu - Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal in dosar nr. 2375/85/2016. Caseaza in parte sentinta atacata si rejudecand in limitele casarii: respinge actiunea reclamantei Societatea Nationala de Gaze Naturala Romgaz SA si in ceea ce priveste anularea masurii stabilite la pct. II a in actele administrative contestate. Mentine celelalte dispozitii ale sentintei atacate. Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanta Societatea", se arata in hotararea Curtii de Apel Alba Iulia.