Romgaz da vina pe OMV Petrom pentru scumpirea gazelor

"In conditiile in care ceilalti operatori reduc productia, Romgaz a crescut productia cu 7% in primele trei trimestre si a livrat doar pe piata interna, deci si-a facut din plin datoria si incearca sa extraga cat mai mult, sa livreze cat mai mult, dar lipsa gazului din alte surse a provocat importuri, care vin la preturi mult mai mari, automat au crescut si preturile (finale - n. r.), deci nu pot fi controlate nici macar de cei care livreaza consumatorilor. Anumiti jucatori isi reduc productia, ceea ce noi nu am facut, ci, cum v-am spus, am marit-o. Noi incercam cat posibil sa tinem pretul jos", a sustinut seful Romgaz.Volintiru nu a pronuntat numele OMV Petrom, insa, pe piata autohtona, OMV Petrom si Romgaz produc aproape intreaga cantitate de gaze.Intrebat daca reducerea productiei de catre Petrom a influentat pretul, el a raspuns: "Cand sunt cantitati mai putine in piata, ce se intampla? Faci import".Potrivit raportului pentru al treilea trimestru al OMV Petrom, productia de gaze naturale a companiei in Romania a scazut cu 6%, din cauza declinului natural la principalele zacaminte (Totea Deep si Lebada Est).Oficialul Romgaz a precizat totusi ca nu vede un motiv intemeiat pentru o majorare imediata a pretului final stabilit de Autoritatea de Reglementare in Energie (ANRE), iar pretul de vanzare al Romgaz a oscilat cu maximum 5-6% pe tot parcursul anului.Ideea scumpirii gazelor ca urmare a reducerii productiei interne a mai fost enuntata recent si de directorul general al Engie Romania, Eric Stab.In urma cu o saptamana, acesta i-a acuzat atat pe OMV Petrom, cat si pe Romgaz, ca au limitat cantitatea de gaze livrata pe piata, astfel ca pretul a crescut, iar furnizorii trebuie sa importe mai mult gaz din Rusia, care este mai scump.El a explicat ca toate acestea se vor reflecta in facturile platite de consumatorii finali, care vor trebuie majorate de ANRE."Pretul gazelor pe piata este in crestere din mai multe cauze. In primul rand, aceasta se intampla ca urmare a faptului ca gazele de import sunt mai scumpe, dar si din cauza ca nu exista suficient gaz pe piata scos la vanzare de producatorii romani, Petrom si Romgaz. Ei spun ca pur si simplu nu mai au gaz", a spus Stab.Oficialul Engie a aratat ca la acestea se adauga si obligatia tuturor furnizorilor de a stoca mai multe gaze pentru iarna decat anul trecut."Speram sa existe mai mult gaz pe piata in primul trimestru al anului viitor, pentru ca, altfel, vom fi nevoiti sa importam si mai mult, iar pretul de import este in crestere, fiind legat de cotatiile petroliere", a sustinut el.Stab a explicat ca acest lucru este cauzat si de preturile mari de pe piata energiei electrice, care au determinat Petrom si Romgaz sa directioneze mai mult gaz din productia proprie catre centralele pe care le detin la Brazi, respectiv Iernut.Seful Engie a refuzat sa spuna care este pretul gazelor de import cu livrare la iarna, insa a precizat ca a prezentat ANRE documente din care reiese ca va fi nevoie de majorarea pretului final.A doua zi dupa aceste declaratii, Adrian Volintiru, directorul general al Romgaz, a declarat, pentru AGERPRES, ca productia companiei a crescut la noua luni cu 7% fata de perioada similara a anului trecut, iar toata productia a fost vanduta pe piata interna. Romgaz a directionat catre centrala de la Iernut mai putin de 5% din totalul productiei, deci peste 95% a mers pe piata.