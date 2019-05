Romgaz se alatura Federatiei Patronale Petrol si Gaze, care reprezinta acum peste 90% din productia de gaze

Aceasta deoarece printre membrii existenti se numara si OMV Petrom, celalalt mare producator autohton de gaze."Este pentru echipa noastra o bucurie sa anuntam consolidarea federatiei prin prezenta in randurile ei a unei companii de proportia si importanta Romgaz", a declarat Franck Neel, presedinte FPPG.El a amintit ca, in aceasta perioada, se implinesc 110 ani de la prima productie de gaze din Romania."Aderarea la FPPG este un prim pas dintr-un traseu pe termen lung de consolidare a relatiilor dintre Romgaz si toate companiile din sector, pe care Romgaz le priveste ca pe parteneri de incredere si nu competitori. Scopul nostru comun este acela de a crea un climat de afaceri stabil si predictibil care sa contribuie la securitatea energetica a Romaniei pentru urmatorii 100 de ani. Romgaz are potentialul si ambitia de a-si consolida si dezvolta pozitia de cea mai importanta companie de gaze naturale din Romania si de a deveni un actor principal pe pietele importante din Europa Centrala si de Est care sa reziste la presiunea tot mai puternica exercitata la nivel regional si international", a afirmat, la randul sau, Adrian Volintiru, directorul general al Romgaz.Federatia Patronala Petrol si Gaze (FPPG) este persoana juridica romana de drept privat, fara scop patrimonial, neguvernamentala, autonoma, independenta fata de autoritatile publice, fara caracter politic. Federatia este reprezentativa la nivelului sectorului de activitate "Energie, Petrol si Gaze si Minerit Energetic'.FPPG este membru fondator al Confederatiei Patronale Concordia, singura confederatie patronala romaneasca afiliata la IOE (International Organization of Employers) .