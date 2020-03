Romgaz sprijina Crucea Rosie Romana cu 1,25 milioane de lei pentru achizitia de masti medicale

"Datorita ajutorului Romgaz, Crucea Rosie Romana achizitioneaza si distribuie un milion de masti medicale pentru protectia impotriva COVID-19 si intensifica efortul de combatere a raspandirii noului Coronavirus pe teritoriul Romaniei, prin amplificarea campaniei nationale de informare si constientizare a populatiei privind metodele de prevenire a infectarii cu noul virus", se arata in comunicatul citat.Voluntarii Crucii Rosii Romane din cele 47 de filiale din tara ale organizatiei vor distribui in aceasta perioada masti medicale, sapun lichid, sapun solid, produse de igienizare a suprafetelor si dezinfectant de maini, iar pentru informarea corecta a populatiei, organizatia transmite materiale de informare la nivel national, atat in mediul urban, cat si in cel rural, prin mijloacele traditionale de comunicare sau in mediul online."Indemnul catre populatie este sa respecte in primul rand masurile de igiena si sa urmeze sfaturile pe care autoritatile le ofera romanilor", noteaza sursa citata.Romgaz este cel mai mare producator si principal furnizor de gaze naturale din Romania.