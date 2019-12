Rompetrol: Decizia DIICOT de a finaliza dosarul ''Rompetrol II'' deschide calea pentru noi investitii

Decizia a fost comunicata recent companiei.Prin aceasta decizie, autoritatile romane confirma ca multiplele discutii si controverse ridicate de-a lungul timpului nu intra sub incidenta legii penale, respectiv nu isi au locul in fata autoritatilor judiciare penale ale statului roman."Apreciem caracterul judicios al acestei decizii foarte importante pentru siguranta mediului de afaceri si pentru climatul investitional din Romania, decizie luata in urma unor demersuri si analize deosebit de complexe, in care KMGI si companiile grupului au participat in mod activ, in vederea clarificarii tuturor aspectelor relevante. Aceasta decizie consolideaza detinerile locale ale grupului KazMunayGas si este de natura sa deschida calea pentru efectuarea in continuare a investitiilor necesare dezvoltarii activitatilor grupului pe plan local, cu efecte pozitive asupra cresterii economice, mentinerii si dezvoltarii locurilor de munca, a contributiei constante a grupului la bugetele publice, precum si, in general, la dezvoltarea mediului de afaceri local", spun oficialii companiei.KMG International este unul dintre cei mai importanti actori economici din Romania, dovedind pana in prezent respectarea angajamentului de a contribui la dezvoltarea Romaniei ca un hub energetic pentru regiunea Marii Negre. Astfel, KMG International a realizat investitii in valoare de aproximativ 4 miliarde dolari incepand din anul 2007 pe piata locala, in operatiuni derulate de mai mult de 5.000 de angajati din Romania. Grupul a platit in perioada 2007 - 2014 mai mult de 12 miliarde dolari la bugetul statului roman.KMG International si-a asumat fata de Guvernul roman dezvoltarea unui Fond de investitii mixt Romano-Kazah, cu un aport de capital de 150 de milioane de dolari si urmarind o tinta totala a activelor de pana la 1 miliard de dolari, in functie de conditiile de piata. KMG International deruleaza activitati importante impreuna cu Guvernul roman pentru parcurgerea unor pasi in vederea capitalizarii si dezvoltarii fondului de investitii, cu proiecte curente dezvoltate in Romania in valoare de aproximativ 250 milioane dolari, urmand a genera un puternic impact pozitiv, atat in plan economic, cat si social.Detinut de KazMunayGas Kazakhstan, Grupul KMG International desfasoara operatiuni majore in rafinare si petrochimie, retail, trading, upstream si servicii industriale in 12 piete principale.In Romania, Grupul opereaza rafinaria Petromidia Navodari, cu o capacitate de procesare de 5 milioane de tone pe an, Rafinaria Vega Ploiesti - cea mai veche unitate de profil in functiune (1905), dar si o retea de distributie a carburantilor formata din peste 700 de puncte de alimentare, 230 de statii distributie GPL auto, 9.000 de puncte de distributie butelii si 3 statii de imbuteliere GPL, 6 depozite.