Beimbet Shayakhmetov este noul CEO al Rompetrol

Potrivit unui comunicat al companiei, remis, marti, AGERPRES, Alik Aidarbayev a spus ca schimbarile in managementul KMGI sunt realizate ca parte a procedurii de rotatie a managementului.Aceasta in conditiile in care lui Zhanat Tussupbekov i-a fost propus sa lucreze in biroul central al KazMunayGas."Dupa 10 ani de integrare in structura KazMunayGas, KMGI a realizat transformari de inalta calitate. Principalul obiectiv strategic al achizitionarii unui activ strain a fost extinderea prezentei noastre internationale si crearea unui coridor de transport direct pentru a intra pe pietele europene. Astazi, KMG International este o companie in continua crestere, a carei dezvoltare sustinuta are ca scop diversificarea afacerii si cresterea cotei de piata pe canalele de distributie cu marja ridicata pentru materiile prime si produsele petroliere din Kazahstan. In primul rand, acest lucru a fost posibil datorita CEO-ului companiei, Zhanat Tussupbekov, in perioada mandatului caruia, pentru prima data in multi ani, KMG International a reusit sa obtina profit pentru actionar si sa realizeze toate planurile si sarcinile care i-au fost atribuite", a declarat presedintele Consiliului de Administratie al KazMunayGas, citat in comunicat.Beimbet Shayakhmetov are o experienta vasta in grupul de companii KazMunayGas, ocupand functii de conducere in sectoarele de productie de petrol si transport de petrol si gaze.Noul CEO a primit sarcina de a continua implementarea strategiei de dezvoltare, inclusiv proiectele strategice din cadrul Fondului de Investitii in Energie Kazah-Roman.Compania kazaha de stat KazMunaiGas a achizitionat 75% din actiunile grupului Rompetrol in 2007 si restul de 25% in 2009.