Forestierii avertizeaza: Romanii risca sa ramana fara lemn de foc in 2019

Conform documentului, o scadere a volumului de masa lemnoasa recoltat va conduce la o criza majora de resursa in a doua jumatate a anului 2019, cu efecte directe potentiale in aparitia unei noi crize de aprovizionare a populatiei cu lemn de foc si o contractare a activitatii in industria lemnului."La licitatiile principale organizate de RNP - Romsilva pentru productia anului 2019, procentul mediu de adjudecare a masei lemnoase pe picior a fost de 45%, fata de 92% la aceleasi licitatii, organizate anul trecut. Practic singurele judete cu procente mari de adjudecare sunt Neamt (99%) si Suceava (92%), judete preponderent cu resursa de rasinoase si cu activitati traditionale de prelucrare primara a lemnului, zone in care sunt localizati si mari procesatori de masa lemnoasa. Daca excludem cele doua judete din rezultatele licitatiilor, procentul national de adjudecare scade la 34%, cu peste 1,5 milioane mc mai putin decat masa lemnoasa adjudecata pentru productia anului 2018. Sunt multe judete in care nu a fost adjudecat, de catre agentii economici din sectorul de exploatare, nici macar 1 mc masa lemnoasa: Bacau, Vrancea, Arges, Buzau, Galati, Teleorman, Ialomita si multe altele, cu procente foarte mici de adjudecare", se spune in comunicat.Potrivit Comunitatii Forestierilor - Fordaq Romania, suprareglementarea acuzata in ultimii ani de reprezentantii sectorului silvic, aplicarea unor masurile artificiale si contraproductive, subfinantarea sectorului forestier, abuzurile controlului, denigrarea permanenta a activitatilor din sectorul forestier, au condus in timp la blocajul care se prefigureaza."In sectorul forestier si in intreaga ramura a industriei lemnului, sub pretextul si prin exacerbarea problemei reale a taierilor ilegale, s-a ajuns succesiv de la o problema de mediu in anii 2013-2015, la o criza sociala - criza lemnului de foc in anii 2016-2017 si, in final, la destabilizarea pentru intreaga ramura a economiei forestiere in toamna anului 2018 - o criza economica. Decidentii politici au reactionat in aceasta perioada prin suprareglementare, pentru combaterea fenomenului taierilor ilegale. Rezultatul a fost faptul ca masa lemnoasa cu provenienta legala, inregistrata in acte de punere in valoare intocmite de administratia silvica, cumparata la licitatie si legal exploatata pe baza de autorizatie, sa fie declarata fara provenienta si confiscata, pentru ca un operator a uitat sa dea un click intr-un sistem informational. Suprareglementarea si supracontrolul, asemeni unui medicament luat in doze prea mari, au ajuns sa imbolnaveasca intregul circuit al sectorului forestier. Astfel a fost ingreunata pana la blocaj recoltarea masei lemnoase de pe micile proprietati forestiere (peste 800 000 mici proprietati existente in mediul rural al Romaniei) si au aparut blocaje ale licitatiilor, iar in final oferta redusa a condus la o criza a aprovizionarii cu lemn de foc a populatiei", au declarat reprezentantii Fordaq.Conform comunicatului, criza lemnului de foc a condus la cresteri generale ale preturilor, atat pentru populatie, cat si pentru industrie. Industria a incercat sa se adapteze folosind resursa din import. De la exporturi de aproximativ 2 milioane mc de cherestea si 400.000 mc bustean in 2013 s-a ajuns in perioada 2017-2018 la o scadere a exporturilor de cherestea de molid, pana la 0,7 milioane mc. Exporturile de bustean au disparut si s-a ajuns la importuri de aproape 3 milioane mc, echivalent lemn rotund rasinoase in 2018. In final, costurile economice ale perioadei 2013-2018 si preturile foarte mari ale resursei au condus la o pierdere a competitivitatii industriei lemnului din Romania, care s-a contractat puternic in a doua jumatate a anului 2018."Denigrarea permanenta a activitatilor din domeniul forestier au condus si la o pierdere accelerata a fortei de munca din sector, lucratorii forestieri profesionisti gasind usor locuri de munca in Europa. Sectorul de exploatare a lemnului este complet dezorientat si decapitalizat, iar cea mai mare parte a agentilor economici au dificultati majore in reluarea ciclului economic. O alta cauza a blocajelor este subfinantarea cronica a sectorului forestier! In Programul National de Dezvoltare Rurala, domeniul padurilor reprezinta sub 1%, desi padurile acopera 30% din suprafata tarii si se vorbeste atat de mult despre importanta padurilor, desi in multe zone rurale, deindustrializate, resursa de lemn este singura resursa pentru dezvoltare rurala! Sectorul forestier sufera de lipsa drumurilor forestiere - scosul - apropiatul masei lemnoase se face prin semitarare pe distante lungi, inregistrand costuri de mediu mari, sectorul sufera de lipsa tehnologiilor de exploatare prietenoase cu mediu si de lipsa compensatiilor pentru restrictiile impuse proprietarilor de paduri, cu suprafete incluse in arii protejate", se afirma in comunicat.De asemenea, organizatia mentioneaza ca in tot acest rastimp dezbaterile publice au fost deturnate de temele false privind 'disparitia padurilor', cultivate obsesiv."Falsitatea temei este cu atat mai evidenta cu cat datele Inventarului Forestier National arata ca starea padurilor Romaniei este buna. Perioada de tranzitie a ultimilor aproape 30 de ani a fost parcursa fara pierderi majore: suprafata padurilor a crescut. Recoltam aproximativ 60% din cresterea padurilor. Stocul de masa lemnoasa in paduri a crescut in ultimii 30 de ani. Pentru evitarea unei crize majore in sectorul forestier in 2019 sunt necesare masuri urgente pentru: eliminarea suprareglementarii; deblocarea masurilor din PNDR 2014-2020 pentru sectorul forestier si o alocare financiara proportionala cu importanta sectorului in PNDR 2021 - 2027; eficientizarea controlului pentru diminuarea in continuare a taierilor ilegale, concomitent cu practici unitare si eliminarea abuzurilor", se mai spune in comunicat.