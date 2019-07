Romsilva demareaza procesul de inscriere a dreptului de proprietate a statului roman asupra padurilor administrate

Potrivit unui comunicat de presa al Regiei, transmis luni AGERPRES, Romsilva are inregistrate datele in format geospatial - GIS - pentru aproximativ 2,7 milioane de hectare fond forestier aflate in proprietatea publica a statului.De asemenea, in cursul acestui an, isi propune sa inscrie provizoriu la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) dreptul de proprietate a statului roman pentru circa un milion de hectare, in evidentele special constituite."Procesul de inscriere a dreptului de proprietate in numele statului roman asupra fondului forestier proprietatea publica a statului urmeaza sa fie finalizat in urmatorii doi ani. Inscrierea dreptului de proprietate se face in baza procedurii operationale 'Intabularea dreptului de proprietate publica a statului asupra fondului forestier' elaborata de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Procedura foloseste elementele de identificare puse la dispozitie de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, iar inregistrarea dreptului de proprietate a Statului Roman asupra fondului forestier aflat in proprietatea publica a statului este gratuita", se mentioneaza in comunicat.RNP - Romsilva administreaza, in prezent, 3,14 milioane de hectare fond forestier proprietatea publica a statului.