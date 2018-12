Romsilva estimeaza ca romanii vor cumpara 1,7 milioane mc de lemn de foc pana la finele anului

"La sfarsitul anului trecut si la inceputul acestui an tara se confrunta cu criza lemnului de foc, dar am reusit sa depasim acel impediment major. Anul acesta am livrat pana la aceasta data din padurile proprietate publica a statului roman 1,5 milioane mc de lemn, cu 50% mai mult decat am livrat anul trecut, la un pret mediu de 170 lei/mc. Ca o estimare, credem ca vom atinge 1,7 milioane mc de lemn de foc livrati populatiei. Avem acest lemn deja pregatit, fasonat, in depozite la drumuri forestiere sau in cele standard, dar pe piata cererea a scazut", a precizat Mihailescu.El a precizat ca in ultimii doi ani s-a inregistrat o crestere a volumului de lemn pentru foc vandut direct populatiei, ajungand in acest an, pana in prezent, la 1,56 milioane mc."Ca tendinta va putem spune ca in 2016 vindeam pe piata 840.000 metri cubi, in 2017 peste un milion de metri cubi si estimam 1,7 milioane anul acesta. Datorita modificarii codului silvic si pretul pe piata s-a temperat, s-a asezat in cu totul alta ecuatie. Iata cum, printr-un mecanism de piata, lucrurile se pot regla, cu o singura conditie, sa nu blochezi resursa prin mecanisme administrative inutile. In acest sens am declansat si o campanie de informare publica, actualizam pe site-ul nostru permanent disponibilul de lemn precum si preturile, dar anul acesta preturile nu au fost modificate si nu sunt elemente sa le modificam nici la anul. De asemenea, avem parteneriate cu unitatile administrativ teritoriale in sensul informarii, pentru ca ei tin legatura cu populatia si stiu si oamenii care au dificultati sau care nu stiu sa ajunga sa contacteze un furnizor de lemn de foc", a adaugat seful Romsilva.Potrivit datelor RNP- Romsilva, pretul lemnului de foc variaza in functie de sortiment, specie si conditiile de livrare, circa 70% din acest volum fiind disponibil in depozitele temporare amenajate la drumurile auto.Regia Nationala a Padurilor - Romsilva administreaza 3,14 milioane de hectare de paduri proprietatea publica a statului din care 78,6% sunt certificate la standarde internationale si 22 de parcuri nationale si naturale cu o suprafata de aproximativ 850 de mii de hectare.