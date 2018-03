Taierile ilegale de paduri au pagubit statul cu peste 13,4 milioane lei

Potrivit sursei citate, in 2015, volumul taierilor ilegale se situa la 57.080 de metri cubi.Datele centralizate arata ca, in 2017, in judetul Maramures a fost inregistrat cel mai mare volum al taierilor ilegale, de 8.319 metri cubi, urmat de judetele Mures (3.230 mc), Suceava (2.393 mc), Hunedoara (2.964 mc) si Caras-Severin (2.592 mc).La nivel general, valoarea pagubelor provocate de taierile ilegale si pasunatul abuziv s-au ridicat la 13.441.722 lei.Pe durata anului trecut, angajatii Romsilva au efectuat 91.742 de controale la circulatia materialului lemnos, din care 21.287 de controale impreuna cu Politia Romana. In urma actiunilor de control au fost constatate 1.546 de infractiuni silvice si 12.197 de contraventii silvice, valoarea cumulata a amenzilor ridicandu-se la 26.052.675 de lei. De asemenea, au fost confiscati 21.685 de metri cubi si 5.903 de pomi de Craciun.In 2017, personalul Romsilva a mai efectuat 358 de controale la instalatiile de debitat, fiind constatate 74 de contraventii silvice si aplicate amenzi in valoare de 492.000 de lei. Totodata, au fost confiscati 4.380 de metri cubi de lemn.In ceea ce priveste numarul agresiunilor asupra personalului silvic care asigura paza padurilor, numarul acestora aproape s-a dublat, de la 22 in 2016, la 40 in 2017.Regia Nationala a Padurilor - Romsilva administreaza o suprafata de 3,14 milioane de hectare fond forestier proprietate publica a statului si, pe baze contractuale, aproximativ un milion de hectare fond forestier al unor unitati administrative sau aflat in proprietate privata.