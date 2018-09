Samsung va dezvalui un smartphone pliabil la finele anului

DJ Koh a spus ca a venit timpul ca Samsung sa ofere un dispozitiv pliabil dupa ce studiile de piata efectuate au evidentiat ca exista o piata pentru acest gen de telefon. Koh nu a oferit detalii cu privire la modul in care va functiona ecranul pliabil, dar a subliniat ca obiectivul Samsung cu acest produs este sa ofere o experienta diferita fata de cea a unei tablete."Fiecare dispozitiv, fiecare caracteristica, fiecare inovatie trebuie sa aiba un mesaj pentru consumatorul final, astfel ca el sa se gandeasca: 'acesta este motivul pentru care Samsung a facut acest produs'", a subliniat DJ Koh.Acesta a mai afirmat ca dispozitivul ar putea fi dezvaluit in noiembrie la Samsung Developer Conference, care va fi organizata la San Francisco, dar nu a oferit indicii cu privire la momentul cand ar putea fi scos la vanzare.Dezvaluirea unui smartphone pliabil vine intr-un moment in care Samsung vrea sa relanseze cresterea diviziei sale mobile, ale carei vanzari au scazut cu 20% in ritm anual in al doilea trimestru al acestui an. Grupul sud-coreean se confrunta cu o competitie acerba din partea Apple si Huawei pe segmentul superior al pietei. Un telefon pliabil ar putea sa diferentieze Samsung de competitori si sa ii permita sa ceara un pret mai mare pentru acest dispozitiv unic.DJ Koh a mai spus pentru CNBC ca Samsung vrea sa isi schimbe strategia de produs prin introducerea de inovatii tehnologii modelelor din segmentul de mijloc al pietei de smartphone, in ideea de seduce consumatorii din generatia millennials.