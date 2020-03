Telefonul tau este defect? Vezi daca merita reparat intr-un service gsm

Un smartphone defect este echivalent cu pierderea busolei pentru multi, deoarece a devenit parte din tot ceea ce facem.Cand ne plimbam prin locuri necunoscute il folosim pe post de harta; a inlocuit aparatele foto de odinioara si este cel mai important mijloc de comunicare cu cei din jur, cu care nu avem mereu timp sa ne vedem.Smartphone-ul tine loc de ziar, agenda si spatiu de stocare pentru date importante si tocmai de aceea este atat de important pentru utilizator.Cand este defect este o adevarata tragedie, insa, inainte de a te grabi sa-ti cumperi un telefon nou, afla daca merita sa apelezi la un service GSM pentru reparatii.Pe cat sunt de inteligente si performante, pe atat sunt de sensibile unele telefoane, iar un ecran crapat nu este deloc o raritate. Unele smartphone-uri au hibe la placa de baza, la altele se defecteaza functia touch sau acumulatorul; te poti trezi ca nu mai functioneaza casca sau microfonul ori ca ai probleme cu semnalul desi te afli in zone cu acoperire foarte buna.Pentru oricare dintre aceste probleme este mai simplu si mai avantajos sa apelezi la profesionistii dintr-un service GSM pentru diagnostic si reparatii, decat sa investesti o avere intr-un device nou.Daca ai nevoie de reparatii telefoane in Bucuresti, afla ca exista un service care nu doar ca propune preturi avantajoase, rapiditate si seriozitate, ci vine in intampinarea clientilor cu un serviciu de reparatii la domiciliu sau intr-un loc de intalnire dorit de acestia.Daca, spre exemplu, ai nevoie sa inlocuiesti sticla iPhone 8 , la acasaGSM.ro gasesti specialisti care iti vor rezolva problema in cateva zeci de minute. La ei sau la tine, daca nu ai timp sa ajungi la service. In plus, nimeni nu va incerca sa te pacaleasca sa inlocuiesti si displayul daca acesta nu are pete, linii sau daca nu apar probleme la functia touch, aspecte pe care le poti verifica si singur.Ai nevoie de inlocuire display sau sticla Samsung ? Specialistii se vor ocupa de device-ul tau cu rapiditate si professionalism, fie ca le vei face o vizita programata la service-ul din strada Atena nr. 4 din Bucuresti, fie ca vei apela la serviciul de reparatii la domiciliu.Daca nu este vorba despre defectiuni majore, care necesita interventii complexe, majoritatea reparatiilor se fac in 25-30 de minute, daca piesa este pe stoc. Daca nu exista in service, timpul de asteptare ar putea fi de pana la 2 zile, pana la sosirea comenzii, mai ales daca este vorba despre generatii mai vechi de telefoane.Multe dintre defectiunile telefoanelor mobile pot fi evitate daca ai accesorii gsm potrivite.Gasesti, la doar un click distanta sau la sediul lor fizic, folii sticla, folii Alien Surface, adaptoare, acumulatoare, incarcatoare, huse sau suporturi, toate la pretul corect.