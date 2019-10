Samsung renunta la fabricarea de smartphone-uri in China

China este cea mai mare piata din lume dupa numarul de utilizatori de smartphone-uri iar Samsung este cel mai mare producator mondial de telefoane inteligente.Inchiderea ultimei fabrici de telefoane detinute de Samsung in statul chinez vine dupa ce in iunie a fost redusa productia la uzina din Huizhou iar anul trecut a fost suspendata productia la o alta unitate.Si alte companii si-au mutat productia din China din cauza costurilor mai ridicate cu forta de munca si a incetinirii economiei, care a redus puterea de cumparare.De exemplu, Sony si-a inchis fabrica din Beijing unde producea smartphone-uri si va produce telefoane mobile inteligente doar in uzina sa din Thailanda.In primul trimestru din 2019, cota de piata a Samsung in China a scazut la 1%, de la aproximativ 15% in 2013, pe fondul concurentei din partea producatorilor locali, arata datele firmei de cercetare de piata Counterpoint."In China, oamenii cumpara smartphone-uri ieftine de la producatorii locali de telefoane mobile inteligente scumpe de la Apple sau Huawei. Samsung are putine sperante sa-si majoreze cota de piata", a apreciat Park Sung-soon, analist la Cape Investment & Securities.Fabrica Samsung din Huizhou a fost construita in 1992, si, conform presei sud-coreene, are 6.000 de angajati si a produs 63 de milioane de telefoane in 2017.In acel an, Samsung a produs pe plan global 394 de milioane de telefoane. In ultimii ani grupul sud-coreean si-a extins productia de smartphone-uri in tari cu un cu cost scazut al fortei de munca, cum ar fi India si Vietnam.