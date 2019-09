Samsung va lansa vineri primul sau smartphone pliabil

Cel mai mare producator mondial de smartphone-uri a avut nevoie de opt ani pentru a dezvolta modelul Galaxy Fold, insa, la finele lunii aprilie anul curent, a fost nevoit sa amane lansarea pe piata a produsului in cauza deoarece, la doar cateva zile de utilizare, cei care testau telefonul au descoperit crapaturi in ecranul pliabil al acestuia.Confruntat cu o scadere a profitului din cauza incetinirii pietei de smartphone-uri, dar si a concurentei din ce in ce mai puternice a producatorilor chinezi, gigantul sud-coreean mizeaza foarte mult pe acest dispozitiv, care costa 2.000 de dolari, pentru a relansa cererea.Decizia de a amana lansarea noului sau model pe piata a fost o lovitura dura pentru o companie care se lauda cu inovatiile tehnologice, cu atat mai mult cu cat vine la trei ani dupa retragerea modelului Galaxy Note 7, din cauza unor probleme la baterie, care se supraincalzea.Dupa mai multe luni in care sustine ca a rezolvat problemele la Galaxy Fold, un smartphone pliabil care poate functiona cu noile retele 5G, Samsung a anuntat ca acesta va fi disponibil incepand de vineri in Coreea de Sud, iar ulterior pe o serie de piete alese cu atentie, precum SUA si Franta.Modelul Galaxy Fold este promovat drept "primul smartphone pliabil din lume", chiar daca rivali, precum Huawei, au intrat si ei in cursa pentru dezvoltarea de telefoane cu ecran pliabil.