Pacientii risca sa nu mai poata deconta nimic la privat, din cauza unei ordonate date de guvernul demis

Spitalele private ar putea renunta la contractele cu CNAS

"Salutam decizia de extindere a programelor nationale si in mediul privat, fara conditia existentei unui excedent de pacienti in spitalele publice, fapt care poate fi realizat fara niciun cost suplimentar pentru pacient. In egala masura, ne exprimam ingrijorarea pentru prorogarea introducerii contributiei personale fara nicio consultare prealabila. Furnizorii de servicii medicale private vor realiza in perioada urmatoare o analiza privind oportunitatea semnarii contractului din acest an, fapt care va permite realizarea de servicii medicale in regim privat doar contra cost", afirma Cristian Hotoboc, presedintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private.Patronatul semnaleaza ca in prezent. Cele mai mari diferente se inregistreaza la spitalizarea continua, acolo unde pretul corect este de doua si chiar de trei ori mai mare decat cel decontat."O situatie similara regasim si la investigatii imagistice de inalta performanta - imagistica prin rezonanta magnetica, investigatii computer tomograf, la analizele medicale de imunologie si de bacteriologie, in cazul carora. O decontare justa este vitala pentru ca sistemul medical, incluzand aici si unitatile publice, sa poata functiona normal, iar pacientii sa beneficieze de un serviciu medical adecvat, la timp si in conditii similare", a explicat Cristian Hotoboc.Singura solutie identificata de Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private - PALMED este, in caz contrar, cele peste cinci milioane de pacienti care ajung anual in mediul privat ar putea sa fie nevoiti sa achite in totalitate serviciile de care beneficiaza, se mentioneaza in comunicat."Reamintim faptul ca. Astfel,, fie sa mearga in strainatate, acolo unde statul roman va fi nevoit sa deconteze aceste servicii medicale la costuri de zeci de ori mai mari, sume la care se adauga cele din bugetul pacientilor, pentru servicii de transport si de cazare pentru apartinatori", afirma reprezentantii Palmed.Guvernul a adoptat marti ordonanta de urgenta privind accesul pacientilor la servicii medicale indiferent de furnizori, publici sau privati."Un alt act normativ mult discutat in ultima perioada in spatiul public si pentru care Guvernul astazi a decis adoptarea prin OUG este cel privind accesul pacientilor la furnizorii de servicii medicale indiferent de statutul acestor furnizori, publici sau privati.In primul rand, obiectivul acestui act normativ este salvarea vietilor pacientilor care in aceasta perioada sunt in situatie critica si trebuie sa recurga la proceduri medicale.Pentru a facilita accesul lor la cea mai apropiata unitate medicala, Guvernul a decis deschiderea sistemului de sanatate si liberalizarea programului de sanatate, astfel incat pacientii sa aiba posibilitatea sa acceseze serviciile medicale inclusiv pe cele prestate de furnizori privati in acelasi regim cu furnizarea serviciilor medicale de catre unitatile publice", a declarat la finalul sedintei de Guvern seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca.El a explicat ca prin aceasta OUG "se instituie acelasi regim de decontare a serviciilor medicale pentru unitatile private si unitatile publice" si, totodata, "se elimina coplata, contributia personala prevazuta de Ordonanta 27/2019, introdusa de guvernarea PSD anterioara si se proroga termenul pentru aceste contributii personale pana in aprilie 2021".